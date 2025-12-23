Запланована подія 2

Нацбанк оштрафовал страховую компанию "Респект" почти на три миллиона гривен: какая причина

НБУ
НБУ оштрафовал страховую компанию "Респект". / НБУ

По результатам плановой инспекции, которую провел Департамент инспектирования Национального банка, были выявлены недостатки в работе страховой компании ЧАО "СК "Респект". Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение применить к учреждению финансовые санкции в виде штрафов на общую сумму 2,88 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, на "СК "Респект" наложены два отдельных штрафа:

  • 2,4 млн грн - за нарушение установленных Правил составления и представления отчетности. Это касается того, как компания информирует регулятора о своем финансовом состоянии и операциях;
  • 480 тысяч грн - за несоблюдение требований Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, регулирующего условия осуществления деятельности на рынке.

Сроки исполнения решения

Общая сумма взысканий составляет 2,88 млн грн. Компания "СК "Респект" обязана перечислить средства в течение одного месяца с момента вступления решения в силу.

Согласно законодательству, административные акты НБУ действуют после того, как компания будет официально уведомлена о них. Днем такого сообщения считается дата отправки решения по почте. Регулятор продолжает следить за тем, чтобы все игроки страхового рынка придерживались высоких стандартов профессиональной деятельности и были открыты перед клиентами.

Напомним, 1 декабря НБУ выявил нарушение требований законодательства в сфере потребительского кредитования со стороны ООО "ФК "Є гроші" (ЕГРПОУ 43509084). На финкомпанию наложены штрафы более чем в 2,8 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук