Нацбанк оштрафовал страховую компанию "Респект" почти на три миллиона гривен: какая причина

По результатам плановой инспекции, которую провел Департамент инспектирования Национального банка, были выявлены недостатки в работе страховой компании ЧАО "СК "Респект". Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение применить к учреждению финансовые санкции в виде штрафов на общую сумму 2,88 млн грн.

В частности, на "СК "Респект" наложены два отдельных штрафа:

2,4 млн грн - за нарушение установленных Правил составления и представления отчетности. Это касается того, как компания информирует регулятора о своем финансовом состоянии и операциях;

480 тысяч грн - за несоблюдение требований Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, регулирующего условия осуществления деятельности на рынке.

Сроки исполнения решения

Общая сумма взысканий составляет 2,88 млн грн. Компания "СК "Респект" обязана перечислить средства в течение одного месяца с момента вступления решения в силу.

Согласно законодательству, административные акты НБУ действуют после того, как компания будет официально уведомлена о них. Днем такого сообщения считается дата отправки решения по почте. Регулятор продолжает следить за тем, чтобы все игроки страхового рынка придерживались высоких стандартов профессиональной деятельности и были открыты перед клиентами.

