Нацбанк оштрафував страхову компанію "Респект" на майже три мільйони гривень: яка причина

За результатами планової інспекції, яку провів Департамент інспектування Національного банку, було виявлено недоліки в роботі страхової компанії ПРАТ "СК "Респект". Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення застосувати до установи фінансові санкції у вигляді штрафів на загальну суму 2,88 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, на "СК "Респект" накладено два окремі штрафи:

2,4 млн грн — за порушення встановлених Правил складання та подання звітності. Це стосується того, як компанія інформує регулятора про свій фінансовий стан та операції;

480 тисяч грн — за недотримання вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, що регулює умови здійснення діяльності на ринку.

Терміни виконання рішення

Загальна сума стягнень становить 2,88 млн грн. Компанія "СК "Респект" зобов’язана перерахувати кошти протягом одного місяця з моменту набрання рішенням чинності.

Згідно із законодавством, адміністративні акти НБУ стають чинними після того, як компанія буде офіційно повідомлена про них. Днем такого повідомлення вважається дата надсилання рішення поштою. Регулятор продовжує стежити за тим, щоб усі гравці страхового ринку дотримувалися високих стандартів професійної діяльності та були відкритими перед клієнтами.

Нагадаємо,1 грудня НБУ виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку ТОВ "ФК "Є гроші" (ЄДРПОУ 43509084). На фінкомпанію накладено штрафи у понад 2,8 млн грн.