Нацбанк отозвал лицензию кредитного союза "Йван" и исключил ее из госреестра

НБУ
НБУ отозвал лицензию еще одного кредитного союза. / НБУ

Национальный банк Украины отозвал лицензию на осуществление деятельности кредитного союза “Йван” и исключил его из Государственного реестра финансовых учреждений. Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 12 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основания решения

Процедура была инициирована самим учреждением. Кредитный союз "Йван" (ЕДРПОУ 25440958) подал заявление о добровольном прекращении деятельности. Регулятор руководствовался особым порядком, предусмотренным законодательством для финансового сектора на период действия военного положения.

До момента отзыва лицензии организация имела право на осуществление стандартной деятельности кредитного союза, включающего:

  • предоставление финансовых средств и банковских металлов в кредит;
  • привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

Финансовые показатели

Согласно отчетной информации, по состоянию на 1 февраля 2026 финансовое состояние учреждения характеризовалось следующими показателями:

  • общий объем активов составил 6140,93 тыс. грн (0,49% доли рынка кредитных союзов);
  • объем обязательств составил 5075,31 тыс. грн (0,76% доли рынка).

Напомним, в январе НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "Финансовая компания Инвест-кредо" по собственному заявлению общества.

Автор:
Татьяна Ковальчук