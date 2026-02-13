Запланована подія 2

Нацбанк відкликав ліцензію кредитної спілки "Йван" та виключив її з держреєстру

Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки "Йван" та виключив її з Державного реєстру фінансових установ. Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 12 лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Підстави рішення

Процедура була ініційована самою установою. Кредитна спілка "Йван" (єдрпоу 25440958) подала заяву про добровільне припинення діяльності. Регулятор керувався особливим порядком, який передбачений законодавством для фінансового сектору на період дії воєнного стану.

До моменту відкликання ліцензії організація мала право на здійснення стандартної діяльності кредитної спілки, що включала:

  • надання фінансових коштів та банківських металів у кредит; 
  • залучення коштів та банківських металів, які підлягають поверненню.

Фінансові показники

Згідно зі звітною інформацією, станом на 1 лютого 2026 року фінансовий стан установи характеризувався наступними показниками:

  • загальний обсяг активів становив 6 140,93 тис. грн (0,49% частки ринку кредитних спілок); 
  • обсяг зобов’язань склав 5 075,31 тис. грн (0,76% частки ринку).

Нагадаємо, у січні НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Фінансова компанія Інвест-кредо" за власною заявою товариства.

Автор:
Тетяна Ковальчук