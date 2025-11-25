Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк планирует изменения в процедуре отзыва валютных лицензий: что известно

НБУ
НБУ обновляет правила отзыва лицензий / НБУ

Национальный банк предлагает обновить порядок отзыва лицензий на осуществление валютных операций небанковскими финансовыми учреждениями. Согласно проекту изменений, лицензия будет считаться отозванной после принятия соответствующего решения НБУ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Лицензии на валютные операции

Согласно предложению НБУ, лицензия будет считаться отозванной в следующих случаях:

  • если Национальный банк принимает решение об отзыве лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг или о прекращении авторизации всех финансовых платежных услуг;
  • если из лицензии исключается отдельный вид финансовой услуги или сужается объем лицензии по определенной услуге, и при этом другие валютные операции в пределах лицензии не совершаются.

Изменения не будут распространяться на центрального контрагента и не касаться лицензий на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме.

Обновление правил должно повысить прозрачность регулирования и сделать процедуру отзыва лицензий более четкой для участников рынка.

Напомним, в августе НБУ планировал разрешить небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи совершать валютные операции. Это также относится к случаям, когда предоставляются услуги эквайринга платежных инструментов.

Автор:
Ольга Опенько