Нацбанк планирует изменения в процедуре отзыва валютных лицензий: что известно

Национальный банк предлагает обновить порядок отзыва лицензий на осуществление валютных операций небанковскими финансовыми учреждениями. Согласно проекту изменений, лицензия будет считаться отозванной после принятия соответствующего решения НБУ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Лицензии на валютные операции

Согласно предложению НБУ, лицензия будет считаться отозванной в следующих случаях:

если Национальный банк принимает решение об отзыве лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг или о прекращении авторизации всех финансовых платежных услуг;

если из лицензии исключается отдельный вид финансовой услуги или сужается объем лицензии по определенной услуге, и при этом другие валютные операции в пределах лицензии не совершаются.

Изменения не будут распространяться на центрального контрагента и не касаться лицензий на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме.

Обновление правил должно повысить прозрачность регулирования и сделать процедуру отзыва лицензий более четкой для участников рынка.

Напомним, в августе НБУ планировал разрешить небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи совершать валютные операции. Это также относится к случаям, когда предоставляются услуги эквайринга платежных инструментов.