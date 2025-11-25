Нацбанк планує зміни у процедурі відкликання валютних ліцензій: що відомо

Національний банк України пропонує оновити порядок відкликання ліцензій на здійснення валютних операцій небанківськими фінансовими установами. Згідно з проєктом змін, ліцензія вважатиметься відкликаною після прийняття відповідного рішення НБУ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Ліцензії на валютні операції

Згідно з пропозицією НБУ, ліцензія вважатиметься відкликаною у таких випадках:

якщо Національний банк приймає рішення про відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг або про припинення авторизації всіх фінансових платіжних послуг;

якщо з ліцензії виключається окремий вид фінансової послуги або звужується обсяг ліцензії щодо певної послуги, і при цьому інші валютні операції в межах ліцензії не здійснюються.

Зміни не поширюватимуться на центрального контрагента та не стосуватимуться ліцензій на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.

Оновлення правил мають підвищити прозорість регулювання та зробити процедуру відкликання ліцензій більш чіткою для учасників ринку.

Нагадаємо, у серпні НБУ планував дозволити небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв’язку здійснювати валютні операції. Це також стосується випадків, коли надаються послуги еквайрингу платіжних інструментів.