- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Нацбанк планує зміни у процедурі відкликання валютних ліцензій: що відомо
Національний банк України пропонує оновити порядок відкликання ліцензій на здійснення валютних операцій небанківськими фінансовими установами. Згідно з проєктом змін, ліцензія вважатиметься відкликаною після прийняття відповідного рішення НБУ.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Ліцензії на валютні операції
Згідно з пропозицією НБУ, ліцензія вважатиметься відкликаною у таких випадках:
- якщо Національний банк приймає рішення про відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг або про припинення авторизації всіх фінансових платіжних послуг;
- якщо з ліцензії виключається окремий вид фінансової послуги або звужується обсяг ліцензії щодо певної послуги, і при цьому інші валютні операції в межах ліцензії не здійснюються.
Зміни не поширюватимуться на центрального контрагента та не стосуватимуться ліцензій на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.
Оновлення правил мають підвищити прозорість регулювання та зробити процедуру відкликання ліцензій більш чіткою для учасників ринку.
Нагадаємо, у серпні НБУ планував дозволити небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв’язку здійснювати валютні операції. Це також стосується випадків, коли надаються послуги еквайрингу платіжних інструментів.