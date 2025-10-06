Нацбанк поддерживает создание локального рынка капитала

В Национальном банке Украины считается, что в стране существуют предпосылки для развития локального рынка капитала.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение начальника управления корпоративных прав и депозитарной деятельности НБУ Андрея Супруна.

Локальный рынок капитала в Украине

"Шаг за шагом, я уверен, что мы сможем построить как локальный рынок, достаточно интересный, привлекательный, так и качественно интегрировать его в международные финансы", – сказал он.

По словам Супруна, сегодня ситуация с инвесторами на украинском рынке значительно лучше, чем 5–10 лет назад. Он привел пример успешного довоенного опыта привлечения иностранных инвесторов на рынок государственных облигаций через созданную связь с Clearstream, что позволило инвестировать миллиарды валютных средств.

По его оценке, международный рынок инвестиций огромен, а также небольшое увеличение потоков в направлении Украины может создать значительный мультипликационный эффект для экономики.

Вторым источником инвестиций Супрун назвал частных инвесторов, количество которых значительно возросло во время войны благодаря развитию инфраструктуры, современных технологий и интеграции всех элементов рыночной системы, в частности, мобильных приложений, введенных участниками рынка.

"Мы за период войны увеличили количество инвесторов в ОВГЗ с нескольких тысяч до 200 тысяч физических лиц. Это достаточно большой ритейл рынок. И попытавшись инвестировать в ОВГЗ, значительная часть из этих инвесторов в определенное время при благоприятных условиях (введение) инвестиционных счетов в том числе захочет инвестировать в нечто другое", - считает Суп.

Относительно дефицита инструментов, на который жалуются участники рынка, Супрун отметил, что этот вопрос активно обсуждается с международными и частными партнерами. Следующим важным инструментом после ОВГЗ должны стать корпоративные и муниципальные облигации. Чтобы они были интересны и ликвидны, в частности для иностранных инвесторов, такие облигации должны иметь обеспечение и международные гарантии. Вопрос выпуска таких инструментов сейчас предмет активного обсуждения в НБУ.

Супрун также выразил несогласие с мнением, что снятие валютных ограничений полностью обрушит внутренний рынок и привел пример "линку" с Clearstream.

"Когда-то мне говорили это об ОВГЗ: как только мы откроем "линк", то внутреннего рынка ОВГЗ не станет, а все ОВГЗ будут торговаться только за границей. Произошло прямо противоположное: когда открылся "линк", то импульс получил и внутренний рынок, и внешний рынок", - подчеркнул он.

Напомним, НБУ утвердил критерии, по которым определяется значимость финансовой компании и ввел требования к их деятельности. Размер активов, забалансовые обязательства и другие факторы будут определять, какие компании попадают под новые правила регулирования.