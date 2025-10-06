Нацбанк підтримує створення локального ринку капіталу

В Національному банку України вважають, що в країні існують передумови для розвитку локального ринку капіталу.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення начальника управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ Андрія Супруна.

Локальний ринок капіталу в Україні

"Крок за кроком, я впевнений, що ми зможемо побудувати як локальний ринок, достатньо цікавий, привабливий, так і якісно інтегрувати його в міжнародні фінанси", – сказав він.

За словами Супруна, сьогодні ситуація з інвесторами на українському ринку значно краща, ніж 5–10 років тому. Він навів приклад успішного довоєнного досвіду залучення іноземних інвесторів на ринок державних облігацій через створений зв’язок із Clearstream, що дозволило інвестувати мільярди валютних коштів.

За його оцінкою, міжнародний ринок інвестицій величезний, і навіть невелике збільшення потоків у напрямку України може створити значний мультиплікаційний ефект для економіки.

Другим джерелом інвестицій Супрун назвав приватних інвесторів, кількість яких значно зросла під час війни завдяки розвитку інфраструктури, сучасних технологій і інтеграції всіх елементів ринкової системи, зокрема мобільних додатків, запроваджених учасниками ринку.

"Ми за період війни збільшили кількість інвесторів в ОВДП з декількох тисяч до 200 тисяч фізичних осіб. Це достатньо великий ритейл ринок. І спробувавши інвестувати в ОВДП, значна частина з цих інвесторів в певний час за сприятливих умов, (введення) інвестиційних рахунків в тому числі, захоче інвестувати в щось інше", – вважає Супрун.

Щодо дефіциту інструментів, на який скаржаться учасники ринку, Супрун зазначив, що це питання наразі активно обговорюється з міжнародними та приватними партнерами. Наступним важливим інструментом після ОВДП мають стати корпоративні та муніципальні облігації. Щоб вони були цікавими та ліквідними, зокрема для іноземних інвесторів, такі облігації повинні мати забезпечення та міжнародні гарантії. Питання випуску таких інструментів зараз є предметом активного обговорення в НБУ.

Супрун також висловив незгоду з думкою, що зняття валютних обмежень повністю обрушить внутрішній ринок, та навів приклад "лінку" з Clearstream.

"Колись мені казали це про ОВДП: як тільки ми відкриємо "лінк", то внутрішнього ринку ОВДП не стане, а всі ОВДП будуть торгуватися тільки за кордоном. Відбулося прямо протилежне: коли відкрився "лінк", то імпульс отримав і внутрішній ринок, і зовнішній ринок", – наголосив він.

Нагадаємо, НБУ затвердив критерії, за якими визначається значимість фінансової компанії, та запровадив вимоги до їхньої діяльності. Розмір активів, позабалансові зобов’язання та інші фактори визначатимуть, які компанії потрапляють під нові правила регулювання.