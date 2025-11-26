- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Нацбанк предлагает обновленные требования к платежеспособности страховщиков
Национальный банк предлагает обсудить обновленные требования по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщиков.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.
Новые правила для страховой отрасли
Проект разработан для приведения действующего Положения в соответствие с новым законом Украины "О рейтинговании", который вступает в силу с 1 января 2026 года.
Документ предусматривает возможность использования публичных кредитных рейтингов иностранных агентств после их авторизации в Украине и годовой переходный период для применения действующих рейтингов эмитентов ценных бумаг. Кроме того, проект уточняет отдельные нормы положения, чтобы их применение на практике было однозначно и понятно.
Кто такие страховщики?
Страховщики — это юридические или физические лица, которые предоставляют страховые услуги, то есть заключают страховые договоры и берут на себя финансовую ответственность за возмещение убытков или выплату страховых сумм при наступлении определенных событий.
Проще: страховщик – это компания или организация, которая продает страховые полисы и выплачивает деньги клиентам, когда случается событие, на которое оформлено страхование.
Основные виды деятельности:
- Страхование имущества (квартир, автомобилей, предприятий).
- Страхование жизни и здоровья.
- Страхование ответственности (например, медицинской или профессиональной).
- Страхование рисков на предпринимательскую деятельность.
Страховщики также инвестируют полученные взносы, чтобы покрывать будущие выплаты и получать доход.
Напомним, НБУ оштрафовал страховку - ЧАО "Украинская транспортная страховая компания" на 64 000 грн за несвоевременное представление отчетности в соответствии с правилами НБУ.