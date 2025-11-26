Запланована подія 2

Новости
Нацбанк предлагает обновленные требования к платежеспособности страховщиков

НБУ
Страховщики смогут использовать рейтинги иностранных агентств / НБУ

Национальный банк предлагает обсудить обновленные требования по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщиков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Новые правила для страховой отрасли

Проект разработан для приведения действующего Положения в соответствие с новым законом Украины "О рейтинговании", который вступает в силу с 1 января 2026 года.

Документ предусматривает возможность использования публичных кредитных рейтингов иностранных агентств после их авторизации в Украине и годовой переходный период для применения действующих рейтингов эмитентов ценных бумаг. Кроме того, проект уточняет отдельные нормы положения, чтобы их применение на практике было однозначно и понятно.

Кто такие страховщики?

Страховщики — это юридические или физические лица, которые предоставляют страховые услуги, то есть заключают страховые договоры и берут на себя финансовую ответственность за возмещение убытков или выплату страховых сумм при наступлении определенных событий.

Проще: страховщик – это компания или организация, которая продает страховые полисы и выплачивает деньги клиентам, когда случается событие, на которое оформлено страхование.

Основные виды деятельности:

  • Страхование имущества (квартир, автомобилей, предприятий).
  • Страхование жизни и здоровья.
  • Страхование ответственности (например, медицинской или профессиональной).
  • Страхование рисков на предпринимательскую деятельность.

Страховщики также инвестируют полученные взносы, чтобы покрывать будущие выплаты и получать доход.

Напомним, НБУ оштрафовал страховку - ЧАО "Украинская транспортная страховая компания" на 64 000 грн за несвоевременное представление отчетности в соответствии с правилами НБУ.

Автор:
Ольга Опенько