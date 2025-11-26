Нацбанк пропонує оновлені вимоги до платоспроможності страховиків

Національний банк пропонує до обговорення оновлені вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховиків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нові правила для страхової галузі

Проєкт розроблений для приведення чинного Положення у відповідність до нового закону України "Про рейтингування", який набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Документ передбачає можливість використання публічних кредитних рейтингів іноземних агентств після їх авторизації в Україні, а також річний перехідний період для застосування чинних рейтингів емітентів цінних паперів. Крім того, проєкт уточнює окремі норми положення, щоб їхнє застосування на практиці було однозначним і зрозумілим.

Хто такі страховики?

Страховики — це юридичні або фізичні особи, які надають страхові послуги, тобто укладають страхові договори та беруть на себе фінансову відповідальність за відшкодування збитків або виплату страхових сум у разі настання певних подій.

Простіше: страховик — це компанія або організація, яка продає страхові поліси і виплачує гроші клієнтам, коли трапляється подія, на яку оформлено страхування.

Основні види діяльності:

Страхування майна (квартир, автомобілів, підприємств).

Страхування життя та здоров’я.

Страхування відповідальності (наприклад, медичної чи професійної).

Страхування ризиків підприємницької діяльності.

Страховики також інвестують отримані страхові внески, щоб покривати майбутні виплати та отримувати дохід.

