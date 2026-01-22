Национальная валюта Индии упала до рекордного уровня

Национальная валюта Индии шестой день подряд снижается и уступает все остальные валюты стран Азии. Индийская рупия опустилась до рекордно низкого уровня – 91,6850 за доллар США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Причины падения рупии

Отмечается, что 21 января рупия упала на 0,8%, преодолев предыдущий рекорд, зафиксированный в декабре.

Эксперты объясняют стремительное падение сочетанием внешних и внутренних факторов. С одной стороны инвесторов настораживает затягивание торгового соглашения между Индией и США, с другой — глобальная неопределенность, связанная с геополитическими конфликтами и более жесткой торговой политикой Вашингтона.

"Рупия страдает глобальной неопределенностью, вызванной геополитическими событиями, а также такими своеобразными вопросами, как торговое соглашение с США и отток капитала", – сказал Мадхави Арора, ведущий экономист Emkay Global Financial Services Ltd.

Он добавляет, что рупия оказалась под давлением как из-за мировых рисков, так и из-за ускоренного оттока капитала с финансовых рынков страны.

С начала января иностранные инвесторы вывели из Индии примерно $2,7 млрд. Всего за 2025 год отток капитала составил почти $19 млрд.

Из-за ослабления рупии Центробанк Индии был вынужден вмешаться в ситуацию и продавать доллары на валютном рынке, пытаясь сдержать падение. Но такие деяния посодействуют только сгладить колебания, но не приостановить долгосрочный тренд.

По мнению экспертов, стабилизация рупии будет зависеть от прогресса в переговорах с США и возобновления интереса иностранных инвесторов к индийскому рынку.

Пошлины Трампа против Индии

Президент США Дональд Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по меньшей мере трижды общался по телефону с Трампом после введения тарифов, однако переговоры не дали результата.

В начале января Трамп заявил, что может повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не потребует Вашингтона сократить закупки российской нефти.