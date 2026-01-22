Запланована подія 2

Національна валюта Індії впала до рекордного рівня

В Індії національна валюта рупія впала до рекордного рівня / Depositphotos

Національна валюта Індії шостий день поспіль знижується і поступається всім іншим валютам країн Азії. Індійська рупія опустилася до рекордно низького рівня — 91,6850 за долар США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Причини падіння рупії

Зазначається, що 21 січня рупія впала на 0,8%, подолавши попередній рекорд, зафіксований у грудні.

Експерти пояснюють стрімке падіння поєднанням зовнішніх і внутрішніх чинників. З одного боку, інвесторів насторожує затягування торговельної угоди між Індією та США, з іншого — глобальна невизначеність, пов’язана з геополітичними конфліктами та жорсткішою торговельною політикою Вашингтону. 

"Рупія страждає від глобальної невизначеності, спричиненої геополітичними подіями, а також від таких своєрідних питань, як торговельна угода зі США та відтік капіталу", – сказав Мадхаві Арора, провідний економіст Emkay Global Financial Services Ltd.  

Він додає, що рупія опинилася під тиском як через світові ризики, так і через  прискорений відтік капіталу з фінансових ринків країни.

З початку січня іноземні інвестори вивели з Індії приблизно $2,7 млрд. Загалом за 2025 рік відтік капіталу сягнув майже $19 млрд.

Через ослаблення рупії Центробанк Індії був змушений втрутитися в ситуацію та продавати долари на валютному ринку, намагаючись стримати падіння. Але такі дії допоможуть лише згладити коливання, але не зупинити довгостроковий тренд.

 На думку експертів, стабілізація рупії залежатиме від прогресу в переговорах зі США та відновлення інтересу іноземних інвесторів до індійського ринку.

Мита Трампа проти Індії

Президент США Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для  Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти. 

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався телефоном із Трампом після запровадження тарифів, однак переговори не дали результату.

На початку січня Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

Автор:
Світлана Манько