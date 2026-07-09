Национальные бригады восстановления: правительство приняло новый механизм помощи общинам

Кабинет министров утвердил порядок создания и работы национальных бригад восстановления, которые будут оперативно помогать общинам ликвидировать последствия российских обстрелов. В состав бригад войдут квалифицированные специалисты из разных регионов, а их работу будет координировать "Укрзализныця".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на сообщение УЗ.

УЗ будет координировать бригады восстановления

Новые бригады будут помогать общинам оперативно ликвидировать последствия российских обстрелов, обеспечивая быстрое привлечение квалифицированных специалистов, техники и оборудования из разных регионов страны. В первую очередь, они будут работать над восстановлением объектов тепло-, водо- и электроснабжения, систем водоотвода, а также ремонтом жилых домов, поврежденных в результате атак.

Проект является продолжением успешной практики, введенной в прошлом году при ликвидации последствий массовых обстрелов Киева. Тогда к аварийно-восстановительным работам привлекли более двух тысяч специалистов из разных областей Украины. Теперь этот механизм планируется применять по всей стране.

Координацию формирования и работы бригад будет осуществлять "Укрзализныця". В их состав будут входить работники предприятий, имеющих опыт выполнения аварийно-восстановительных работ. Их будут привлекать по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с областными военными администрациями.

В 2026 году финансирование проекта будет осуществляться за счет резервного фонда государственного и местных бюджетов.

Ожидается, что внедрение национальных бригад обновления позволит значительно сократить время ликвидации последствий российских атак, повысить эффективность аварийно-восстановительных работ и усилить способность общин быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

Недавно Укрзализныця заключила грантовые соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке Европейского Союза на общую сумму 54 млн евро. Средства будут направлены на три стратегических направления: развитие безбарьерности, энергетическую независимость, поддержку ветеранов и профессиональное развитие работников.