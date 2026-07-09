Національні бригади відновлення: уряд ухвалив новий механізм допомоги громадам

Кабінет міністрів затвердив порядок створення та роботи національних бригад відновлення, які оперативно допомагатимуть громадам ліквідовувати наслідки російських обстрілів. До складу бригад увійдуть кваліфіковані фахівці з різних регіонів, а їхню роботу координуватиме “Укрзалізниця”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на повідомлення УЗ.

УЗ координуватиме бригади відновлення

Нові бригади допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів, забезпечуючи швидке залучення кваліфікованих фахівців, техніки та необхідного обладнання з різних регіонів країни. Насамперед вони працюватимуть над відновленням об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, систем водовідведення, а також ремонтом житлових будинків, пошкоджених унаслідок атак.

Проєкт є продовженням успішної практики, запровадженої торік під час ліквідації наслідків масованих обстрілів Києва. Тоді до аварійно-відновлювальних робіт залучили понад дві тисячі спеціалістів із різних областей України. Тепер цей механізм планують застосовувати по всій країні.

Координацію формування та роботи бригад здійснюватиме "Укрзалізниця". До їхнього складу входитимуть працівники підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Їх залучатимуть за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у взаємодії з обласними військовими адміністраціями.

У 2026 році фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок резервного фонду державного бюджету та місцевих бюджетів.

Очікується, що впровадження національних бригад відновлення дозволить значно скоротити час ліквідації наслідків російських атак, підвищити ефективність аварійно-відновлювальних робіт і посилити спроможність громад швидко реагувати на надзвичайні ситуації.

Нещодавно “Укрзалізниця” уклала грантові угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Європейського Союзу на загальну суму 54 млн євро. Кошти спрямують на три стратегічні напрямки: розвиток безбар’єрності, енергетичну незалежність, підтримку ветеранів та професійний розвиток працівників.