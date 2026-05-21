"Нафтогаз Трейдинг" возобновил продажу газа на бирже после четырехлетнего перерыва

Нафтогаз Трейдинг впервые за четыре года продал газ на бирже / Depositphotos

"Нафтогаз Трейдинг" впервые с января 2022 года осуществил продажу природного газа на Украинской энергетической бирже. Компания реализовала 1 млн кубометров ресурса мая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Еxpro.

Газ был продан по цене 22 083 грн. за тысячу кубометров без НДС или 26 500 грн. за тысячу кубометров с НДС.

Возобновление биржевых продаж произошло через неделю после возвращения компании в биржевую торговлю в качестве покупателя. 14 мая компания впервые за десять месяцев приобрела природный газ на биржевой площадке.

Ранее, в начале апреля, компания сообщала о возобновлении продажи газа для промышленных потребителей. В течение апреля ресурс предлагался как через биржевые механизмы, так и напрямую вне биржи, однако первое фактическое соглашение на бирже состоялось только в мае.

По оценкам участников рынка, в апреле компания могла реализовать вне биржи от 100 до 120 млн кубометров природного газа с поставками в мае-июле.

Возврат государственного игрока к биржевым продажам может усилить ликвидность газового рынка и создать более прогнозируемые условия для промышленных потребителей и трейдеров.

Напомним, "Нафтогаз Трейдинг" 14 мая приобрела природный газ на "Украинской энергетической бирже". Это соглашение стало первой покупкой газа компанией на бирже более 10 месяцев, начиная с июля 2025 года.

Татьяна Гойденко