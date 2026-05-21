"Нафтогаз Трейдинг" відновив продаж газу на біржі після чотирирічної перерви

газ
Нафтогаз Трейдинг вперше за чотири роки продав газ на біржі / Depositphotos

"Нафтогаз Трейдинг" вперше з січня 2022 року здійснив продаж природного газу на Українській енергетичній біржі. Компанія реалізувала 1 млн кубометрів ресурсу травня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Еxpro.

Газ було продано за ціною 22 083 грн за тисячу кубометрів без ПДВ або 26 500 грн за тисячу кубометрів з ПДВ.

Відновлення біржових продажів відбулося через тиждень після повернення компанії до біржової торгівлі як покупця. 14 травня компанія вперше за десять місяців придбала природний газ на біржовому майданчику.

Раніше, на початку квітня, компанія повідомляла про відновлення продажу газу для промислових споживачів. Протягом квітня ресурс пропонувався як через біржові механізми, так і напряму поза біржею, однак перша фактична угода на біржі відбулася лише у травні.

За оцінками учасників ринку, у квітні компанія могла реалізувати поза біржею від 100 до 120 млн кубометрів природного газу з постачанням у травні–липні.

Повернення державного гравця до біржових продажів може посилити ліквідність газового ринку та створити більш прогнозовані умови для промислових споживачів і трейдерів.

Нагадаємо,  "Нафтогаз Трейдинг" 14 травня придбала природний газ на "Українській енергетичній біржі". Ця угода стала першою купівлею газу компанією на біржі за понад 10 місяців, починаючи з липня 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко