"Нафтогаз Украины" расширяет сеть партнерских отделений: какие услуги доступны абонентам

ГК " Нефтегаз Украины " открыла 228 новых партнерских отделений в 132 населенных пунктах Украины в течение 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что результатом расширения сети партнерских отделений компании в 2024 году стало появление еще в 18 населенных пунктах оффлайн сервисных услуг ГК "Нафтогаз Украины".

Теперь клиенты могут получать услуги более удобным способом:

City24 – доступ к сервисам через терминалы самообслуживания;

Укргазбанк – возможность обслуживания клиентов в отделениях банка;

Центры – интеграция сервисов Нафтогаза в систему государственных услуг.

В партнерских отделениях клиенты могут получить консультацию, передать показания счетчика, сменить владельца лицевого счета, оплатить услуги и решить другие вопросы, связанные с газоснабжением.

"Увеличение количества сервисных точек – это часть нашей стратегии по улучшению обслуживания клиентов. Мы стремимся, чтобы наши потребители могли быстро и удобно решать все вопросы, связанные с газоснабжением. Новые партнерства позволяют нам охватить еще больше городов и поселков, сделав услуги Нафтогаза еще более доступными", – отметил Сергей Беляев, директор ГК "Нафтогаз Украины".

Напоминаем, что ГК "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", – крупнейший поставщик природного газа для населения и малого бизнеса в Украине. Компания обслуживает 12,5 миллионов украинских семей и более 5 тысяч предприятий.

Следует отметить, что цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной за последние несколько лет. Подавляющее большинство украинцев получает его у "Нефтегаза" по цене 7,96 грн за кубометр.