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"Нафтогаз України" розширює мережу партнерських відділень: які послуги доступні абонентам

газ
Фото: Freepik

ГК "Нафтогаз України" відкрила 228 нових партнерських відділень у 132 населених пунктах України протягом 2024 року.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу". 

Зазначається, що результатом розширення мережі партнерських відділень компанії у 2024 році стала поява у ще 18 населених пунктах офлайн сервісних послуг ГК "Нафтогаз України".

Відтепер клієнти можуть отримувати послуги у більш зручний спосіб:

  • City24 – доступ до сервісів через термінали самообслуговування;
  • Укргазбанк – можливість обслуговування клієнтів у відділеннях банку;
  • Дія.Центри – інтеграція сервісів Нафтогазу у систему державних послуг.

У партнерських відділеннях клієнти можуть отримати консультацію, передати показання лічильника, змінити власника особового рахунку, оплатити послуги та вирішити інші питання, пов’язані з газопостачанням.

"Збільшення кількості сервісних точок – це частина нашої стратегії з покращення обслуговування клієнтів. Ми прагнемо, щоб наші споживачі могли швидко і зручно вирішувати всі питання, пов’язані з газопостачанням. Нові партнерства дозволяють нам охопити ще більше міст і селищ, зробивши послуги Нафтогазу ще доступнішими", – зазначив Сергій Бєляєв, директор ГК "Нафтогаз України".

Нагадуємо, що  ГК "Нафтогаз України", що є частиною Групи "Нафтогаз", – найбільший постачальник природного газу для населення та малого бізнесу в Україні. Компанія обслуговує 12,5 мільйона українських родин та понад 5 тисяч підприємств.

Варто зазначити, що ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Переважна більшість українців отримує його у "Нафтогазу" за ціною 7,96 грн за кубометр.