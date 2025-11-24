Запланована подія 2

Налог на Google: какие иностранные компании больше всего пополнили бюджет Украины

Google
Бюджет получил 14,5 млрд грн от так называемого "налога на Google" / Shutterstock

В течение 2025 года иностранные компании, предоставляющие электронные услуги, уплатили в бюджет около 14,5 млрд грн так называемого "налога на Google", что на 28% больше по отношению к 2024 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в третьем квартале 2025 года поступления в бюджет составили около 3,8 млрд. грн.

Также количество плательщиков-нерезидентов в течение 2025 года возросло до 143 человек-нерезидентов.

Кто заплатил больше всего

Гетманцев сообщил, что крупнейшими плательщиками за третий квартал 2025 года являются:

  • Apple,
  • Google,
  • Valve Corporation,
  • Meta Platforms,
  • Sony,
  • Etsy,
  • Netflix.

Гетманцев заметил, что платформа OnlyFans уплатила 1,6 млн дол. или около 66,6 млн грн, что на 18% больше, чем в 2024 году.

"Практика добровольного заявительского принципа регистрации плательщиками "налога на Googlе" и полной уплаты ими задекларированных сумм показывает высокий уровень культуры плательщиков-нерезидентов в соблюдении налогового законодательства", – констатировал Гетманцев.

Налог на Google

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.

С начала 2025 года к перечню налогоплательщиков присоединились еще семь нерезидентов. Всего по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 143 компании-нерезидента.

Автор:
Светлана Манько