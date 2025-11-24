Податок на Google: які іноземні компанії найбільше поповнили бюджет України

Протягом 2025 року іноземні компанії, що надають електронні послуги, сплатили до бюджету близько 14,5 млрд грн так званого "податку на Google", що на 28% більше відносно 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у третьому кварталі 2025 року надходження до бюджету склали близько 3,8 млрд грн.

Також кількість платників-нерезидентів протягом 2025 року зросла до 143 осіб-нерезидентів.

Хто сплатив найбільше

Гетманцев повідомив, що найбільшими платниками за третій квартал 2025 року є:

Apple,

Google,

Valve Corporation,

Meta Platforms,

Sony,

Etsy,

Netflix.

Гетманцев зауважив, що платформа OnlyFans сплатила 1,6 млн дол. або близько 66,6 млн грн, що на 18% більше ніж в 2024 року.

"Практика добровільного заявницького принципу реєстрації платниками "податку на Googlе" та повної сплати ними задекларованих сум показує високий рівень культури платників-нерезидентів у дотриманні податкового законодавства", - констатував Гетманцев.

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів. Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

З початку 2025 року до переліку платників податку приєдналися ще сім нерезидентів. Загалом станом на сьогодні зареєстровано 143 компанії-нерезиденти.