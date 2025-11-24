Запланована подія 2

Податок на Google: які іноземні компанії найбільше поповнили бюджет України

Google
Бюджет отримав 14,5 млрд грн від так званого "податку на Google" / Shutterstock

Протягом 2025 року іноземні компанії, що надають електронні послуги, сплатили до бюджету близько 14,5 млрд грн так званого "податку на Google", що на 28% більше відносно 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у третьому кварталі 2025 року надходження до бюджету склали близько 3,8 млрд грн.

Також кількість платників-нерезидентів протягом 2025 року зросла до 143 осіб-нерезидентів.

Хто сплатив найбільше

Гетманцев повідомив, що найбільшими платниками за третій квартал 2025 року є:

  • Apple,
  • Google,
  • Valve Corporation,
  • Meta Platforms,
  • Sony, 
  • Etsy,
  • Netflix.

Гетманцев зауважив, що платформа OnlyFans сплатила 1,6 млн дол. або близько 66,6 млн грн, що на 18% більше ніж в 2024 року.

"Практика добровільного заявницького принципу реєстрації платниками "податку на Googlе" та повної сплати ними задекларованих сум показує високий рівень культури платників-нерезидентів у дотриманні податкового законодавства", - констатував Гетманцев. 

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів. Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

З початку 2025 року до переліку платників податку приєдналися ще сім нерезидентів. Загалом станом на сьогодні зареєстровано 143 компанії-нерезиденти.

Автор:
Світлана Манько