Налогообложение цифровых платформ: какова позиция Европейской Бизнес Ассоциации

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддерживает правительственные законопроекты №14025 и №14026, направленные на введение автоматического обмена информацией о доходах с цифровых платформ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ЕБА.

Эксперты Ассоциации отмечают важность усиления прозрачности в налогообложении и приведении законодательства Украины в соответствие с международными стандартами, в частности в контексте имплементации правил ОЭСР относительно отчетности операторов цифровых платформ, гармонизации с регулированием ЕС и соблюдения обязательств перед МВФ.

Недавно Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении именно законопроект №14025.

"По мнению бизнеса, принятие упомянутых законопроектов будет способствовать более добросовестной уплате налогов в сфере электронной коммерции и выравниванию условий для всех участников рынка", - говорится в заявлении ЕБА.

Ключевые требования и предложения

Впрочем, специалисты Ассоциации считают необходимым доработать законопроекты после их принятия в первом чтении, при подготовке ко второму. В частности, необходимо привести в полное соответствие положения документов к требованиям Директивы DAC7 и лучшим практикам ЕС.

Для этого Европейская Бизнес Ассоциация предлагает создать рабочую группу при участии Комитета ВРУ по вопросам финансов, Министерства финансов Украины, бизнес-ассоциаций, ИТ-отрасли и других заинтересованных сторон.

В ЕБА также считают целесообразным сроком вступления в силу новых правил 1 января 2026 года и призывают принять законопроекты до конца 2025 года, что позволит всем участникам рынка должным образом подготовиться к введению изменений.

Напомним, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики определился с редакцией правительственного законопроекта о налогообложении доходов, полученных от сотрудничества с цифровыми платформами, за который народные избранники готовы голосовать в первом чтении уже на этой неделе (20 - 24 октября).