Оподаткування цифрових платформ: яка позиція Європейської Бізнес Асоціації

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) підтримує урядові законопроєкти №14025 та №14026, спрямовані на запровадження автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЄБА.

Експерти Асоціації наголошують на важливості посилення прозорості в оподаткуванні та приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема в контексті імплементації правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ, гармонізації з регулюванням ЄС та дотримання зобов’язань перед МВФ.

Нещодавно Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні саме законопроєкт №14025.

"На думку бізнесу, ухвалення згаданих законопроєктів сприятиме більш сумлінній сплаті податків у сфері електронної комерції та вирівнюванню умов для всіх учасників ринку", — йдеться у заяві ЄБА.

Ключові вимоги та пропозиції

Втім, фахівці Асоціації вважають за необхідне доопрацювати законопроєкти після їх прийняття у першому читанні, при підготовці до другого. Зокрема, необхідно привести у повну відповідність положення документів до вимог Директиви DAC7 та кращих практик ЄС.

Для цього Європейська Бізнес Асоціація пропонує створити робочу групу за участі Комітету ВРУ з питань фінансів, Міністерства фінансів України, бізнес-асоціацій, ІТ-галузі та інших заінтересованих сторін.

В ЄБА також вважають доцільним терміном набрання чинності нових правил 1 січня 2026 року та закликають ухвалити законопроєкти до кінця 2025 року, що дозволить всім учасникам ринку належно підготуватися до впровадження змін.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики визначився з редакцією урядового законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих від співробітництва з цифровими платформами, за який народні обранці готові голосувати в першому читанні вже цього тижня (20 — 24 жовтня).