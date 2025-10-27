Налоговая и НБУ повышают эффективность валютного надзора: зачем это нужно

Государственная налоговая служба совместно с Национальным банком Украины внедряет обновленный подход к формированию запросов, которые направляются банковским учреждениям в случае нарушения субъектами хозяйствования установленных предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, что структура запросов учитывает требования по сохранению банковской тайны. Это обеспечивает надлежащий уровень правовой определенности и эффективной коммуникации между контролирующими органами и финансовыми учреждениями.

В ГНС отмечают, что особое внимание уделено тому, чтобы банки предоставляли полные, точные и своевременные ответы на запросы.

"Такой подход улучшит аналитическую работу, повысит прозрачность финансовых операций и укрепит доверие к финансовой системе Украины", - отмечают в налоговой.

Там добавили, что совместная работа ГНС и НБУ направлена на повышение эффективности валютного надзора, прозрачности финансовых операций и предотвращение незаконного выведения валютных средств из Украины.

Отметим, что НБУ уточнил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций).