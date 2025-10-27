Податкова та НБУ підвищують ефективність валютного нагляду: навіщо це потрібно

Державна податкова служба спільно з Національним банком України впроваджують оновлений підхід до формування запитів, які надсилаються банківським установам у разі порушення суб’єктами господарювання встановлених граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що структура запитів враховує вимоги щодо збереження банківської таємниці. Це забезпечує належний рівень правової визначеності та ефективну комунікацію між контролюючими органами та фінансовими установами.

У ДПС зауважують, що особливу увагу приділено тому, щоб банки надавали повні, точні та своєчасні відповіді на запити.

"Такий підхід покращить аналітичну роботу, підвищить прозорість фінансових операцій і зміцнить довіру до фінансової системи України", - наголошують у податковій.

Там додали, що спільна робота ДПС і НБУ спрямована на підвищення ефективності валютного нагляду, прозорості фінансових операцій і запобігання незаконному виведенню валютних коштів з України.

Зауважимо, НБУ уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).