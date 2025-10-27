Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Податкова та НБУ підвищують ефективність валютного нагляду: навіщо це потрібно

податки
ДПС і НБУ впроваджують новий підхід у комунікації з банками щодо валютного нагляду / Depositphotos

Державна податкова служба спільно з Національним банком України впроваджують оновлений підхід до формування запитів, які надсилаються банківським установам у разі порушення суб’єктами господарювання встановлених граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що структура запитів враховує вимоги щодо збереження банківської таємниці. Це забезпечує належний рівень правової визначеності та ефективну комунікацію між контролюючими органами та фінансовими установами.

У ДПС зауважують, що особливу увагу приділено тому, щоб банки надавали повні, точні та своєчасні відповіді на запити.

"Такий підхід покращить аналітичну роботу, підвищить прозорість фінансових операцій і зміцнить довіру до фінансової системи України", - наголошують у податковій.

Там додали, що спільна робота ДПС і НБУ спрямована на підвищення ефективності валютного нагляду, прозорості фінансових операцій і запобігання незаконному виведенню валютних коштів з України.

Зауважимо, НБУ уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Автор:
Світлана Манько