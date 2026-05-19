Налоговая массово штрафует АЗС, автосалоны и интернет-магазины: какие схемы разоблачили

С начала 2026 года ГНС провела более 10 тысяч проверок бизнеса — от АЗС до интернет-магазинов. Благодаря детенизации расчетов бюджет уже получил около 160 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Главными нарушениями среди украинских предпринимателей остаются игнорирование кассовых аппаратов (РРО/ПРРО), сокрытие реальной наличной выручки, отсутствие учета товаров и привлечение неоформленных работников.

Схемы на авторынке

Наибольшие суммы штрафов налоговики начислили предпринимателям, занимающимся торговлей автомобилями.

В частности, в Харьковской области двух автодилеров оштрафуют на 1,5 млн грн за продажу автомобилей Mazda 3 и Ford Focus без кассовых аппаратов и надлежащего учета. Также у них обнаружили троих неоформленных работников.

На Львовщине владельцу другой автоплощадки грозит почти 18 млн грн штрафа: он выставил машины на продажу, но не смог предоставить никаких документов об их происхождении и движении средств.

Теневое горючее и стройматериалы

Нарушения зафиксировали и на рынке горючего. В Запорожье во время проверки АЗС налоговики обнаружили продажу топлива исключительно за наличные деньги без выдачи фискальных чеков. Кроме того, компания скрывала выручку и не вносила обязательные коды УКТ ВЭД в чеки.

Анализ показал, что в течение первого квартала 2026 г. АЗС систематически занижала объемы реализации на фоне общего роста цен на топливо. Прогнозируемый штраф – около 600 тыс. грн.

В Винницкой области под санкции попал ФЛП, торговавший строительными материалами. Предприниматель вообще не зарегистрировал кассовую технику и работал без официального учета сделок, что подтвердила контрольная закупка.

Кроме штрафа на сумму более 100 тыс. грн, материалы по выявленному неоформленному рабочему передали в Гоструд.

Продажа техники Apple, контрафактный алкоголь и развлечения за наличные.

Интернет-торговля гаджетами тоже оказалась под мониторингом ГНС. В Днепропетровской области проверили интернет-магазин, который продавал технику Apple и аксессуары без надлежащего товарного учета и документов о происхождении продукции.

Ожидаемые штрафы для владельцев превышают 1 млн. грн. Похожая ситуация с учетом бытовой техники зафиксирована в Черкасской области, где предпринимателю грозит более 140 тыс. грн штрафа.

В Днепропетровской области налоговики совместно с Нацполицией прекратили торговлю алкоголем без РРО и накладных. Напитки не имели акционной маркировки, поэтому продукция с признаками контрафакта была изъята, а бизнесу насчитали около 140 тыс. грн штрафа.

Под проверки попал даже бизнес отдыха. На Киевщине налоговики посетили семейный экопарк (страусиную ферму). Там услуги и товары продавали за наличные деньги без выдачи чеков и отражения в официальном учете. Сумма ожидаемых штрафов для экопарка составляет около 350 тысяч гривен.

Напомним, более 6 тысяч проверок ФЛП провела Государственная налоговая служба за три квартала 2025 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, но почти в 4 раза меньше, чем до начала полномасштабной войны.