Податкова масово штрафує АЗС, автосалони та інтернет-магазини: які схеми викрили

З початку 2026 року Державна податкова служба провела понад 10 тисяч перевірок бізнесу — від АЗС до інтернет-магазинів. Завдяки детінізації розрахунків бюджет уже отримав майже 160 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані ДПС.

Головними порушеннями серед українських підприємців залишаються ігнорування касових апаратів (РРО/ПРРО), приховування реального готівкового виторгу, відсутність обліку товарів та залучення неоформлених працівників.

Схеми на авторинку

Найбільші суми штрафів податківці нарахували підприємцям, які займаються торгівлею автомобілями.

Зокрема, на Харківщині двох автодилерів оштрафують на 1,5 млн грн за продаж автомобілів Mazda 3 та Ford Focus без касових апаратів і належного обліку. Також у них виявили трьох неоформлених працівників.

На Львівщині власнику іншого автомайданчика загрожує майже 18 млн грн штрафу: він виставив машини на продаж, але не зміг надати жодних документів про їхнє походження та рух коштів.

Тіньове пальне та будматеріали

Порушення зафіксували і на ринку пального. У Запоріжжі під час перевірки АЗС податківці виявили продаж палива виключно за готівку без видачі фіскальних чеків. Крім того, компанія приховувала виторг та не вносила обов'язкові коди УКТ ЗЕД до чеків.

Аналіз показав, що протягом першого кварталу 2026 року АЗС систематично занижувала обсяги реалізації на тлі загального зростання цін на пальне. Прогнозований штраф — близько 600 тис. грн.

На Вінниччині під санкції потрапив ФОП, який торгував будівельними матеріалами. Підприємець взагалі не зареєстрував касову техніку та працював без офіційного обліку операцій, що підтвердила контрольна закупівля.

Окрім штрафу на суму понад 100 тис. грн, матеріали щодо виявленого неоформленого робітника передали до Держпраці.

Продаж техніки Apple, контрафактний алкоголь та розваги за готівку

Інтернет-торгівля гаджетами теж опинилася під моніторингом ДПС. На Дніпропетровщині перевірили інтернет-магазин, який продавав техніку Apple та аксесуари без належного товарного обліку та документів про походження продукції.

Очікувані штрафи для власників перевищують 1 млн грн. Схожа ситуація з обліком побутової техніки зафіксована на Черкащині, де підприємцю загрожує понад 140 тис. грн штрафу.

У тій же Дніпропетровській області податківці спільно з Нацполіцією припинили торгівлю алкоголем без РРО та накладних. Напої не мали акційного маркування, через що продукцію з ознаками контрафакту було вилучено, а бізнесу нарахували близько 140 тис. грн штрафу.

Під перевірки потрапив навіть відпочинковий бізнес. На Київщині податківці завітали до сімейного екопарку (страусиної ферми). Там послуги та товари продавали за готівку без видачі чеків та відображення в офіційному обліку. Сума очікуваних штрафів для екопарку становить близько 350 тис. грн.

Нагадаємо, понад 6 тисяч перевірок ФОПів провела Державна податкова служба за три квартали 2025 року. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, проте майже у 4 рази менше, ніж до початку повномасштабної війни.