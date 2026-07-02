Налоговая разъяснила правила налогообложения наследства и подарков для нерезидентов

Подарок в виде имущества, которое нерезидент получает от резидента Украины, подлежит налогообложению по тем же юридическим правилам, что и наследство. Налоговики разъяснили ключевые требования к оформлению таких сделок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Финансовые ставки и обязанности получателя

Если наследник (или одаренное лицо) является нерезидентом, а наследодатель или даритель — резидентом Украины, любой объект наследства или подарка подлежит более жесткому налогообложению, чем в общих случаях. Фискальные ставки составляют:

НДФЛ: по ставке 18%;

по ставке 18%; Военный сбор: по ставке 5%.

Вся финансовая обязанность по уплате налога и сбора в полном объеме возлагается исключительно на самого нерезидента, приобретающего право собственности на имущество.

Четкие термины

Наследник или одаренный иностранец (или нерезидент) должен перечислить средства в бюджет к моменту нотариального оформления имущества .

В сельской местности оплата производится до момента регистрации документов уполномоченным лицом органа местного самоуправления.

Без предоставления квитанции о полной уплате налогов нотариус или должностное лицо поссовета не имеют права выдать свидетельство о праве на наследство или заверить договор дарения.

Напомним, получение имущества в наследство или в качестве подарка в Украине подлежит налогообложению согласно нормам Налогового кодекса. Размер налога напрямую зависит от степени родства между наследодателем и наследником, а также от резидентского статуса обеих сторон.