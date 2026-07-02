Податкова роз'яснила правила оподаткування спадщини та подарунків для нерезидентів

Подарунок у вигляді майна, який нерезидент отримує від резидента України, підлягає оподаткуванню за тими самими юридичними правилами, що й спадщина. Податківці роз'яснили ключові вимоги до оформлення таких операцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

Фінансові ставки та обов'язки отримувача

Якщо спадкоємець (або обдаровувана особа) є нерезидентом, а спадкодавець чи дарувальник — резидентом України, будь-який об’єкт спадщини або подарунка підлягає жорсткішому оподаткуванню, ніж у загальних випадках. Фіскальні ставки становлять:

ПДФО: за ставкою 18%;

за ставкою 18%; Військовий збір: за ставкою 5%.

Увесь фінансовий обов’язок зі сплати податку та збору в повному обсязі покладається виключно на самого нерезидента, який набуває право власності на майно.

Чіткі терміни

Спадкоємець або обдаровуваний іноземець (чи нерезидент) має перерахувати кошти до бюджету до моменту нотаріального оформлення майна.

У сільській місцевості оплата здійснюється до моменту реєстрації документів уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.

Без надання квитанції про повну сплату податків нотаріус або посадова особа селищної ради не мають права видати свідоцтво про право на спадщину чи завірити договір дарування.

Нагадаємо, отримання майна у спадок або як дарунок в Україні підлягає оподаткуванню згідно з нормами Податкового кодексу. Розмір податку безпосередньо залежить від ступеня спорідненості між спадкодавцем та спадкоємцем, а також від резидентського статусу обох сторін.