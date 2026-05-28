Налоговая запускает новый электронный сервис для продавцов подакцизных товаров: что изменится

Государственная налоговая служба запускает новый электронный сервис для предпринимателей, работающих в сфере продаж подакцизных товаров: горючего, алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Этот инструмент помогает своевременно фиксировать изменения в лицензионных данных.

"Бизнесу не всегда просто уследить за всеми изменениями в документах и реестрах. Особенно когда речь идет о лицензиях, РРО/ПРРО и постоянных обновлениях данных", — отметила глава налоговой Леся Карнаух.

Новый сервис будет автоматически отправлять сообщения налогоплательщикам. Он будет напоминать о необходимости обновления информации в реестрах лицензиатов, если произошли изменения в регистраторах расчетных операций (РРО), программных РРО (ПРРО), книгах учета расчетных операций или расчетных книгах.

При наличии таких изменений предпринимателям нужно актуализировать данные в Единых реестрах лицензиатов: Едином реестре лицензиатов и мест обращения горючего; Едином реестре лицензиатов по производству и обращению спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Если информацию не обновить вовремя, бизнесу грозят штрафы в размере до 200% от стоимости реализованных товаров, а также аннулирование лицензий в случае повторных нарушений.

По словам Леси Карнаух, Государственная налоговая служба сейчас ориентируется на развитие современных сервисов, а не только на выполнение функций контроля.

"Уже более 1,5 лет мы активно и последовательно трансформируем работу налоговой. Потому что взаимодействие с каждым налогоплательщиком должно быть более прозрачным, удобным и понятным. Это одна из важных составляющих детенизации экономики", — акцентировала Карнаух.

Напомним, Государственная налоговая служба регулярно проводит проверки бизнеса, осуществляющего розничную торговлю подакцизными товарами. В центре внимания — соблюдение требований уровня минимальной заработной платы. Предприниматели, которые игнорируют эти нормы, рискуют потерять до 3 тысяч лицензий.