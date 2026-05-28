Податкова запускає новий електронний сервіс для продавців підакцизних товарів: що зміниться

Державна податкова служба запускає новий електронний сервіс для підприємців, які працюють у сфері продажу підакцизних товарів: пального, алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Цей інструмент допомагає вчасно фіксувати зміни у ліцензійних даних.

"Бізнесу не завжди просто встежити за всіма змінами у документах та реєстрах. Особливо коли йдеться про ліцензії, РРО/ПРРО та постійні оновлення даних", — зазначила очільниця податкової Леся Карнаух.

Новий сервіс автоматично надсилатиме повідомлення платникам податків. Він нагадуватиме про необхідність оновити інформацію в реєстрах ліцензіатів, якщо відбулися зміни в реєстраторах розрахункових операцій (РРО), програмних РРО (ПРРО), книгах обліку розрахункових операцій або розрахункових книжках.

За наявності таких змін підприємцям потрібно актуалізувати дані в Єдиних реєстрах ліцензіатів: Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального; Єдиному реєстрі ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Якщо інформацію не оновити вчасно, бізнесу загрожують штрафи у розмірі до 200% вартості реалізованих товарів, а також анулювання ліцензій у разі повторних порушень.

За словами Лесі Карнаух, Державна податкова служба зараз орієнтується на розвиток сучасних сервісів, а не лише на виконання функцій контролю.

"Вже понад 1,5 року ми активно та послідовно трансформуємо роботу податкової. Бо взаємодія з кожним платником податків має бути більш прозорою, зручною та зрозумілою. Це одна із важливих складових детінізації економіки", — акцентувала Карнаух.

Нагадаємо, Державна податкова служба регулярно проводить перевірки бізнесу, що здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами. У центрі уваги — дотримання вимог щодо рівня мінімальної заробітної плати. Підприємці, які ігнорують ці норми, ризикують втратити до 3 тисяч ліцензій.