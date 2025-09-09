Налоговая запустила для коммуникации с банками Google Chat Bank: как подключиться

Государственная налоговая служба (ГНС) создала специальный канал связи — Google Chat Bank на платформе Google Chat. Это сделано для упрощения коммуникации с банками по формированию и представлению стандартного аудиторского файла SAF-TU (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ГНС.

Google Chat Bank предоставит следующие возможности:

получать актуальные консультации и методологические материалы ДПС;

оперативно обсуждать проблемные вопросы со специалистами ГНС и коллегами из банковских учреждений;

участвовать в тестировании технических решений, связанных с формированием файла SAF-T UA;

обеспечить корректное использование файла SAF-T UA с учетом специфики учета в банковских учреждениях и требований действующего законодательства;

повысить качество взаимодействия с ГНС, что будет способствовать прозрачности и предсказуемости налоговых процедур.

Как присоединиться к Google Chat Bank

Банки могут присоединиться к чату двумя способами: через электронный кабинет или средствами почтовой связи, отправив в ГНС соответствующее письмо для присоединения.

Подключение через электронный кабинет

В меню "Отчет из ДПС" частной части Электронного кабинета заполнить форму для подготовки корреспонденции:

поле "Код ГНИ" – из перечня выбирается "99 УКРАИНА; 0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ";

поле "Тип" – из списка выбирается "Запрос на подключение к чату SAF-T UA";

поле "Тематика" – из перечня выбирается "SAF-T UA";

поле "Краткое содержание" – указывается для подключения к "Google Chat Bank".

поле "Файл" – загружается письмо (файл в формате PDF размером не более 5 МБ), в котором указываются данные пользователей (Ф.И.О., направление работы, email (электронный адрес должен быть в домене gmail.com).

После заполнения формы ее следует сохранить, подписать квалифицированной электронной подписью и отправить. Персональные приглашения будут направлены на указанный в письме электронный адрес.

Что такое SAF-T UA?

SAF-T UA – это стандартный аудиторский файл, содержащий унифицированную финансовую и учетную информацию, которую подают крупные налогоплательщики по запросу налоговой во время проверки (в соответствии с п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса Украины).

Формат SAF-T UA новый и учитывает разнообразные учетные системы и технические нюансы плательщиков, налоговая служба получает уточняющие вопросы от плательщиков.

Напомним, налоговая служба во время документальной проверки по бюджетному возмещению НДС впервые на практике использовала стандартный файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).