- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Налоговая запустила для коммуникации с банками Google Chat Bank: как подключиться
Государственная налоговая служба (ГНС) создала специальный канал связи — Google Chat Bank на платформе Google Chat. Это сделано для упрощения коммуникации с банками по формированию и представлению стандартного аудиторского файла SAF-TU (Standard Audit File for Tax, Ukraine).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ГНС.
Google Chat Bank предоставит следующие возможности:
- получать актуальные консультации и методологические материалы ДПС;
- оперативно обсуждать проблемные вопросы со специалистами ГНС и коллегами из банковских учреждений;
- участвовать в тестировании технических решений, связанных с формированием файла SAF-T UA;
- обеспечить корректное использование файла SAF-T UA с учетом специфики учета в банковских учреждениях и требований действующего законодательства;
- повысить качество взаимодействия с ГНС, что будет способствовать прозрачности и предсказуемости налоговых процедур.
Как присоединиться к Google Chat Bank
Банки могут присоединиться к чату двумя способами: через электронный кабинет или средствами почтовой связи, отправив в ГНС соответствующее письмо для присоединения.
Подключение через электронный кабинет
В меню "Отчет из ДПС" частной части Электронного кабинета заполнить форму для подготовки корреспонденции:
- поле "Код ГНИ" – из перечня выбирается "99 УКРАИНА; 0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ";
- поле "Тип" – из списка выбирается "Запрос на подключение к чату SAF-T UA";
- поле "Тематика" – из перечня выбирается "SAF-T UA";
- поле "Краткое содержание" – указывается для подключения к "Google Chat Bank".
- поле "Файл" – загружается письмо (файл в формате PDF размером не более 5 МБ), в котором указываются данные пользователей (Ф.И.О., направление работы, email (электронный адрес должен быть в домене gmail.com).
После заполнения формы ее следует сохранить, подписать квалифицированной электронной подписью и отправить. Персональные приглашения будут направлены на указанный в письме электронный адрес.
Что такое SAF-T UA?
SAF-T UA – это стандартный аудиторский файл, содержащий унифицированную финансовую и учетную информацию, которую подают крупные налогоплательщики по запросу налоговой во время проверки (в соответствии с п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса Украины).
Формат SAF-T UA новый и учитывает разнообразные учетные системы и технические нюансы плательщиков, налоговая служба получает уточняющие вопросы от плательщиков.
Напомним, налоговая служба во время документальной проверки по бюджетному возмещению НДС впервые на практике использовала стандартный файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).