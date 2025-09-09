Податкова запустила для комунікації з банками Google Chat Bank: як підключитися

Державна податкова служба (ДПС) створила спеціальний канал зв'язку — Google Chat Bank на платформі Google Chat. Це зроблено для спрощення комунікації з банками щодо формування та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Google Chat Bank надасть такі можливості:

отримувати актуальні консультації та методологічні матеріали від ДПС;

оперативно обговорювати проблемні питання з фахівцями ДПС та колегами з банківських установ;

брати участь у тестуванні технічних рішень, пов’язаних з формуванням файлу SAF-T UA;

забезпечити коректне впровадження файлу SAF-T UA з урахуванням специфіки обліку в банківських установах та вимог чинного законодавства;

підвищити якість взаємодії з ДПС, що сприятиме прозорості та передбачуваності податкових процедур.

Як приєднатися до Google Chat Bank

Банки можуть приєднатися до чату двома способами: через Електронний кабінет або засобами поштового зв’язку, надіславши до ДПС відповідний лист для приєднання.

Підключення через Електронний кабінет

У меню "Листування з ДПС" приватної частини Електронного кабінету заповнити форму для підготовки кореспонденції:

поле "Код ДПІ" – з переліку обирається "99 Україна; 0 Державна податкова служба України";

поле "Тип" – з переліку обирається "Запит на приєднання до чату SAF-T UA";

поле "Тематика" – з переліку обирається "SAF-T UA";

поле "Короткий зміст" – зазначається для підключення до "Google Chat Bank".

поле "Файл" – завантажується лист (файл у форматі pdf розміром не більше 5 МБ), у якому зазначаються дані користувачів (П.І.Б., напрямок роботи, email (електронна адреса має бути в домені gmail.com).

Після заповнення форми її треба зберегти, підписати кваліфікованим електронним підписом та надіслати. Персональні запрошення будуть направлені на зазначену в листі електронну адресу.

Що таке SAF-T UA?

SAF-T UA – це стандартний аудиторський файл, що містить уніфіковану фінансову та облікову інформацію, яку подають великі платники податків на запит податкової під час перевірки (відповідно до п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу України).

Формат SAF-T UA є новим і враховує різноманітні облікові системи та технічні нюанси платників, податкова служба отримує уточнюючі запитання від платників.

Нагадаємо, податкова служба під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці використала стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).