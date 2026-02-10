Налоговое сопровождение для получателей грантов: ГНС и Служба занятости запустили совместный сервис

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) совместно с Государственной службой занятости внедрила систему налогового сопровождения для получателей грантов на открытие бизнеса. В рамках программы "Власна справа" уже выдано 35 тысяч грантов на сумму 9 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Презентация проекта состоялась в Офисе налоговых консультантов в Буче Киевской области.

"Кстати, Киевщину для презентации нового проекта избрали не случайно. Благодаря активной работе КОВА Киевская областная государственная администрация - регион один из лидеров экономического развития", - отметила и.о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

По словам руководителя Службы занятости Украины Юлия Жовтяк, благодаря грантовой программе "Власна справа" с 2022 года было создано 50 тыс. новых рабочих мест. В Киевской области выдано более 2,8 тыс. грантов, почти 10% из них – ветеранские. В частности, в Бучанской общине работает более 120 грантеров.

Этапы и направления поддержки

Офисы налоговых консультантов и Центры обслуживания плательщиков сопровождают предпринимателей на всех этапах – от заявки на грант до ведения бизнеса:

при подаче бизнес-плана: получение справок о доходах и отсутствии задолженности;

сразу после получения гранта: определение с формой хозяйственной деятельности/системой налогообложения;

на старте нового бизнеса: обучающие программы по налоговой грамотности;

при ведении предпринимательской деятельности: консультирование по всем налоговым вопросам.

Инструменты взаимодействия

Для удобства пользователей создано несколько каналов коммуникации и обучения:

Онлайн-курсы: ежемесячные занятия по основам налогового учета, отчетности и использованию электронных сервисов ГНС с сессиями вопросов и ответов. Индивидуальные консультации: личные обращения по лицензированию, декларированию доходов и проверке состояния расчетов с бюджетом. Дистанционные сервисы: отдельная линия в контакт-центре ДПС для грантополучателей и специальный тематический блок в чат-боте.

Жовтяк подчеркнула, что коллаборация двух служб — это "о простом и понятном старте или развитии бизнеса, когда государство не усложняет, а поддерживает в удобном формате".

Напомним, 8 сентября сообщалось, что ГНС запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.