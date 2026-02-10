Податковий супровід для отримувачів грантів: ДПС та Служба зайнятості запустили спільний сервіс

Державна податкова служба України (ДПС) спільно з Державною службою зайнятості впровадили систему податкового супроводу для отримувачів грантів на відкриття бізнесу. У межах програми "Власна справа" уже видано 35 тисяч грантів на суму 9 млрд грн

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

Презентація проєкту відбулася в Офісі податкових консультантів у Бучі на Київщині.

"До речі, Київщину для презентації нового проєкту обрали не випадково. Завдяки активній роботі КОВА Київська обласна державна адміністрація– регіон один із лідерів економічного розвитку", — зазначила в.о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

За словами керівниці Служби зайнятості України Юлія Жовтяк, завдяки грантовій програмі "Власна справа" з 2022 року було створено 50 тис нових робочих місць. У Київській область видано понад 2,8 тис грантів, майже 10% з них - ветеранські. Зокрема, у Бучанській громаді працює понад 120 грантерів.

Етапи та напрями підтримки

Офіси податкових консультантів та Центри обслуговування платників супроводжують підприємців на всіх етапах – від заявки на грант до ведення бізнесу:

під час подачі бізнес-плану: отримання довідок про доходи та відсутність заборгованості;

одразу після отримання гранту: визначення з формою господарської діяльності/системою оподаткування;

на старті нового бізнесу: навчальні програми із податкової грамотності;

під час ведення підприємницької діяльності: консультування з усіх податкових питань.

Інструменти взаємодії

Для зручності користувачів створено кілька каналів комунікації та навчання:

Онлайн-курси: щомісячні заняття з основ податкового обліку, звітності та використання електронних сервісів ДПС із сесіями питань та відповідей. Індивідуальні консультації: особисті звернення щодо ліцензування, декларування доходів та перевірки стану розрахунків з бюджетом. Дистанційні сервіси: окрема лінія в Контакт-центрі ДПС для грантоотримувачів та спеціальний тематичний блок у чат-боті.

Жовтяк підкреслила, що колаборація двох служб — це "про простий і зрозумілий старт або розвиток бізнесу, коли держава не ускладнює, а підтримує у зручному форматі".

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що ДПС запустила роботу 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни. Їхня мета – покращити комунікацію з платниками податків та надати можливість отримувати безоплатні консультації з ключових питань оподаткування.