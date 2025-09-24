NASA планирует первую пилотируемую миссию на Луну за 50 лет

NASA планирует отправить первую за 50 лет пилотируемую миссию на Луну в феврале 2026 года. Четыре астронавта совершат десятидневное путешествие вокруг спутника Земли для тестирования систем космического корабля. Ранее агентство планировало запуск до конца апреля, но решило ускорить миссию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию BBC.

NASA возвращает людей на Луну

NASA планирует отправить астронавтов в десятидневное путешествие вокруг Луны уже в феврале 2026 года. Ранее агентство обязывалось осуществить запуск не позднее конца апреля, однако решило ускорить миссию. Это будет первый пилотируемый полет на Луну за последние 50 лет. Четыре астронавта отправятся туда и обратно для тестирования систем космического корабля.

Миссия Artemis II является второй в рамках программы Artemis, которая предусматривает высадку людей на Луну и создание долгосрочного присутствия на его поверхности. Исполняющая обязанности заместителя администратора NASA Лакиша Гокинс отметила, что это станет важным моментом в освоении космоса человеком, а безопасность экипажа будет оставаться главным приоритетом. Потенциальная дата открытия окна запуска – 5 февраля.

Ракета и капсула готовы к пилотируемой миссии

Директор запуска Artemis Чарли Блэквелл-Томпсон сообщила, что мощная ракетная система Космическая система запуска (SLS), предназначенная для доставки астронавтов на Луну, практически готова к полету. Осталось завершить установку капсулы экипажа Orion и провести наземные испытания.

Первая миссия программы Artemis в ноябре 2022 года проходила без экипажа, корабль облетел Луну и вернулся на Землю. Миссия была успешной, а ранее обнаруженные проблемы с тепловым экраном при входе в атмосферу уже устранены.

Во время миссии Artemis II четверо астронавтов – Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох (NASA) и Джереми Хансен (Канадское космическое агентство) – проведут десятидневное путешествие вокруг Луны и обратно. Экипаж не высадится на спутник Земли, но станет первым, кто отправится за пределы низкой околоземной орбиты со времен "Аполлона-17" в 1972 году, преодолевая не менее 9200 км мимо Луны.

Цель миссии – проверка систем ракеты SLS и капсулы Orion для подготовки будущей посадки на Луну. Астронавты будут находиться в Orion, которая сначала выведется на околоземную орбиту, после чего вторая ступень ракеты ICPS поднимет корабль на более высокую орбиту. В ходе проверки систем Orion экипаж выполнит маневры стыковки с ICPS, отрабатывая процедуры, необходимые для будущих посадок на Луну.

Через 23 часа после запуска сервисный модуль Orion выполнит трансмесячную инжекцию (TLI), отправив астронавтов в четырехдневное путешествие на расстояние более 230 000 миль от Земли. Во время полета экипаж будет проверять системы корабля и будет участвовать в научных экспериментах, в частности, изучении влияния микрогравитации и радиации на органоиды, выращенные из их крови.

После пролета мимо Луны астронавты вернутся на Землю, отделив служебный модуль от капсулы Orion. Окончательная посадка состоится на парашютах у побережья Калифорнии. Успех этой миссии определит сроки запуска Artemis III для высадки на Луну, запланированную не ранее середины 2027 года.

Напомним, 23 февраля в 01:23 в 2024 году лунный посадочный модуль без экипажа "Одиссей" разработан частной компанией Intuitive Machines, приземлился на южный полюс Луны после 73-минутного снижения.