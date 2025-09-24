NASA планує першу пілотовану місію на Місяць за 50 років

NASA планує відправити першу за 50 років пілотовану місію на Місяць у лютому 2026 року. Чотири астронавти здійснять десятиденну подорож навколо супутника Землі для тестування систем космічного корабля. Раніше агенція планувала запуск до кінця квітня, але вирішила прискорити місію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію BBC.

NASA повертає людей на Місяць

Місія Artemis II є другою в рамках програми Artemis, яка передбачає висадку людей на Місяць та створення довгострокової присутності на його поверхні. Виконуюча обов’язки заступника адміністратора NASA Лакіша Гокінс зазначила, що це стане важливим моментом в освоєнні космосу людиною, а безпека екіпажу залишатиметься головним пріоритетом. Потенційна дата відкриття вікна запуску — 5 лютого.

Ракета та капсула готові до пілотованої місії

Директор запуску Artemis Чарлі Блеквелл-Томпсон повідомила, що потужна ракетна система Космічна система запуску (SLS), призначена для доставки астронавтів на Місяць, практично готова до польоту. Залишилося завершити встановлення капсули екіпажу Orion та провести наземні випробування.

Перша місія програми Artemis у листопаді 2022 року проходила без екіпажу, корабель облетів Місяць і повернувся на Землю. Місія була успішною, а раніше виявлені проблеми з тепловим екраном під час входу в атмосферу вже усунені.

Під час місії Artemis II четверо астронавтів — Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох (NASA) та Джеремі Хансен (Канадське космічне агентство) — проведуть десятиденну подорож навколо Місяця і назад. Екіпаж не висадиться на супутник Землі, але стане першим, хто вирушить за межі низької навколоземної орбіти з часів "Аполлона-17" у 1972 році, долаючи щонайменше 9200 км повз Місяць.

Мета місії — перевірка систем ракети SLS та капсули Orion для підготовки майбутньої посадки на Місяць. Астронавти перебуватимуть у Orion, яка спершу виведеться на навколоземну орбіту, після чого другий ступінь ракети ICPS підніме корабель на вищу орбіту. Протягом перевірки систем Orion екіпаж виконає маневри стикування з ICPS, відпрацьовуючи процедури, необхідні для майбутніх посадок на Місяць.

Через 23 години після запуску сервісний модуль Orion виконає трансмісячну інжекцію (TLI), відправивши астронавтів у чотириденну подорож на відстань понад 230 000 миль від Землі. Під час польоту екіпаж перевірятиме системи корабля та братиме участь у наукових експериментах, зокрема вивченні впливу мікрогравітації та радіації на органоїди, вирощені з їхньої крові.

Після прольоту повз Місяць астронавти повернуться на Землю, відокремивши службовий модуль від капсули Orion. Остаточна посадка відбудеться на парашутах біля узбережжя Каліфорнії. Успіх цієї місії визначить терміни запуску Artemis III для висадки на Місяць, яка запланована не раніше середини 2027 року.

Нагдаємо, 23 лютого об 01:23 2024 року місячний посадковий модуль без екіпажу "Одіссей" розроблений приватною компанією Intuitive Machines, приземлився на південний полюс Місяця після 73-хвилинного зниження.