НАТО сорвало тайную операцию РФ по отключению интернет-кабелей в Арктике

Этой весной союзники по НАТО перехватили российские подлодки, которые тренировались применять секретную технологию для незаметного выведения из строя критически важных подводных кабелей.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters .

По данным западных чиновников, тайную операцию проводило российское управление ГУГИ посредством глубоководных аппаратов.

Общая операция Великобритании, Норвегии и США обнаружила суда РФ в арктических водах и помешала им завершить обучение, заставив покинуть район.

Россия готовит диверсии

Обучение россиян было сосредоточено на моделировании действий в случае прямого конфликта с НАТО. Западная разведка опасается, что РФ готовится проверить действие статьи 5 о взаимной обороне, где уничтожение волоконно-оптических кабелей является ключевой частью диверсий.

Такие кабели лежат на морском дне и обеспечивают глобальный Интернет и финансовые операции. В частности, в районе Шпицберген они передают спутниковые данные для сети NASA.

На фоне этих событий директор ЦРУ Джон Рэтклифф в августе посетил Москву, чтобы лично обезопасить российскую сторону от эскалации диверсионных действий в Европе.

Реакция НАТО

Лондон и Осло передали Кремлю доказательства осведомленности о новой технологии, чтобы сдержать ее применение.

Министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что любая попытка атаковать инфраструктуру будет обнаружена и наказана. Из-за растущей угрозы НАТО разворачивает дополнительные силы на Крайнем Севере.

В то же время эксперты отмечают, что за последние годы количество подозрительных российских и китайских судов возле подводных трубопроводов и кабелей существенно возросло, что расценивается как картографирование перед саботажем.

Европейские страны и НАТО реагируют на это усиленным патрулированием с помощью новых систем мониторинга Baltic Sentry и Nordic Warden.

Напомним, Китай присоединился к западным санкциям по поставке России технологий для строительства судов арктического класса, которые могли бы осуществлять навигацию по Северному морскому пути.