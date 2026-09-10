НАТО зірвало таємну операцію РФ із відключення інтернет-кабелів в Арктиці

Цієї весни союзники по НАТО перехопили російські підводні човни, які тренувалися застосовувати секретну технологію для непомітного виведення з ладу критично важливих підводних кабелів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

За даними західних посадовців, таємну операцію проводило російське управління ГУГІ за допомогою глибоководних апаратів.

Спільна операція Великої Британії, Норвегії та США виявила судна РФ в арктичних водах і завадила їм завершити навчання, змусивши залишити район.

Росія готує диверсії

Навчання росіян були зосереджені на моделюванні дій у разі прямого конфлікту з НАТО. Західна розвідка побоюється, що РФ готується перевірити дію Статті 5 про взаємну оборону, де знищення волоконно-оптичних кабелів є ключовою частиною диверсій.

Такі кабелі лежать на морському дні та забезпечують глобальний інтернет і фінансові операції. Зокрема, у районі Шпіцбергена вони передають супутникові дані для мережі NASA.

На тлі цих подій директор ЦРУ Джон Реткліфф у серпні відвідав Москву, аби особисто застерегти російську сторону від ескалації диверсійних дій у Європі.

Реакція Альянсу

Лондон і Осло передали Кремлю докази обізнаності про нову технологію, щоб стримати її застосування.

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що будь-яка спроба атакувати інфраструктуру буде виявлена та покарана. Через зростаючу загрозу НАТО розгортає додаткові сили на Крайній Півночі.

Водночас експерти наголошують, що впродовж останніх років кількість підозрілих російських та китайських суден біля підводних трубопроводів і кабелів суттєво зросла, що розцінюється як картографування перед саботажем.

Європейські країни та НАТО реагують на це посиленим патрулюванням за допомогою нових систем моніторингу Baltic Sentry та Nordic Warden.

Нагадаємо, Китай приєднався до західних санкцій щодо постачання Росії технологій для будівництва суден арктичного класу, які могли б здійснювати навігацію Північним морським шляхом.