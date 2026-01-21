Научно-экспертный совет допустил на рынок около 120 средств защиты растений

Около 120 новых средств защиты растений допущено к использованию на украинском рынке по результатам первого заседания научно-экспертного совета по регистрации пестицидов и агрохимикатов при Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

Допуск новых препаратов важен для аграрного сектора, поскольку своевременная регистрация СЗР напрямую влияет на качество и эффективность посевной кампании. Это позволяет агропроизводителям заранее получить доступ к современным и эффективным решениям по защите урожая.

Менее чем через полгода после реорганизации Министерства команде удалось перезапустить все ключевые регуляторные процессы на рынке средств защиты растений. Регистрация новых препаратов явилась результатом этой работы и сигналом для бизнеса по стабилизации регуляторной среды.

В Агрохимическом комитете Европейской Бизнес Ассоциации надеются, что заседания научно-экспертного совета будут проходить на регулярной основе, что обеспечит прогнозируемость и непрерывность регуляторных процедур.

Напомним, еще в 2024 году Верховная Рада поддержала в целом проект закона №8340 о государственном регулировании сферы защиты растений, имеющей статус евроинтеграционного.