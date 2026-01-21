Запланована подія 2

Науково-експертна рада допустила на ринок близько 120 засобів захисту рослин

рослини
120 нових засобів захисту рослин допущено до використання / Depositphotos

Близько 120 нових засобів захисту рослин допущено до використання на українському ринку за результатами першого засідання науково-експертної ради з питань реєстрації пестицидів і агрохімікатів при Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації. 

Допуск нових препаратів є важливим для аграрного сектору, оскільки своєчасна реєстрація ЗЗР напряму впливає на якість і ефективність посівної кампанії. Це дозволяє агровиробникам заздалегідь отримати доступ до сучасних та ефективних рішень для захисту врожаю.

Менш ніж за пів року після реорганізації Міністерства команді вдалося перезапустити всі ключові регуляторні процеси на ринку засобів захисту рослин. Реєстрація нових препаратів стала результатом цієї роботи та сигналом для бізнесу щодо стабілізації регуляторного середовища.

В Агрохімічному комітеті Європейської Бізнес Асоціації сподіваються, що засідання науково-експертної ради надалі відбуватимуться на регулярній основі, що забезпечить прогнозованість і безперервність регуляторних процедур.

Нагадаємо, ще у 2024 році Верховна Рада підтримала в цілому проект закону №8340 про державне регулювання сфери захисту рослин, що має статус євроінтеграційного. 

Автор:
Тетяна Гойденко