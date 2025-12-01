Назвали "марионеткой Кремля": гендиректор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире уходит в отставку

Торбьорн Торнквист, соучредитель и генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире Gunvor Group, уйдет в отставку и продаст свой контрольный пакет акций компании руководству после того, как правительство США назвал компанию "марионеткой Кремля" и заявило, что не позволит приобрести международные активы подсанкционного "Лукой".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

72-летний Торнквист продаст свои 86% акций Gunvor группе нынешних сотрудников, которые в дальнейшем будут полностью владеть компанией.

В рамках сделки около 60 сотрудников приобретут контрольный пакет акций. При этом у Торнквиста нет никаких прав относительно Gunvor или ее дочерних компаний. По словам компании, в совет директоров и исполнительный комитет Gunvor больше не будут входить члены семьи Торнквист или ее представители.

Компания не предоставила подробности финансовых условий. По состоянию на середину года общая стоимость собственного капитала Gunvor оценивалась в 6,6 миллиарда долларов.

Как говорится в заявлении компании, Гэри Педерсен , руководитель американского бизнеса, присоединившийся к Gunvor в 2024 году с Millennium Management LLC, был назначен генеральным директором.

"Марионетка Кремля"

Как пишет Bloomberg, этот шаг является самым драматичным последствием после того, как Министерство финансов США внезапно объявило , что заблокирует соглашение с Gunvor о покупке международных активов находящегося под санкциями нефтяного гиганта ПАО "ЛУКойл" и заявило о связи с правительством России.

"Пока Путин продолжает эти бессмысленные убийства, марионетка Кремля - Gunvor - никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли", - подчеркнули в Минфине США.

После этого компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла",

О Gunvor

До вторжения в Украину Gunvor был одним из самых крупных трейдеров российской нефти. Компания вела переговоры о покупке международных активов второго по величине производителя нефти в России компании "ЛУКойл".

Компанию Gunvor в 2000 году основали Торберн Торнквист и Геннадий Тимченко, считающийся одним из ближайших к главе Кремля Владимира Путина бизнесменов.

Gunvor долгое время являлась крупнейшим продавцом российской нефти за границу. Минфин США считал, что Путин имел непосредственное отношение к деятельности Тимченко в энергетическом секторе, инвестировал средства в Gunvor и, возможно, имел доступ к активам компании.

После аннексии Россией Крыма 2014 Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту, чтобы компания не попала под санкции. Сумма сделки не раскрывалась.

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".