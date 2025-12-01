Назвали "маріонеткою Кремля": гендиректор одного з найбільших нафтотрейдерів у світі йде у відставку

Торбйорн Торнквіст, співзасновник та генеральний директор одного із найбільших нафтотрейдерів у світі Gunvor Group, піде у відставку та продасть свій контрольний пакет акцій компанії керівництву після того, як уряд США назвав компанію “маріонеткою Кремля” і заявив, що не дозволить придбати міжнародні активи підсанкційного "Лукойлу".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

72-річний Торнквіст продасть свої 86% акцій Gunvor групі нинішніх співробітників, які надалі будуть повністю володіти компанією.

У рамках угоди близько 60 співробітників придбають контрольний пакет акцій. При цьому Торнквіст не матиме жодних прав щодо Gunvor або її дочірніх компаній. За словами компанії, до ради директорів та виконавчого комітету Gunvor більше не входитимуть члени родини Торнквіст або її представники.

Компанія не надала подробиць фінансових умов. Станом на середину року загальна вартість власного капіталу Gunvor оцінювалася в 6,6 мільярда доларів.

Як йдеться у заяві компанії, Гері Педерсен , керівник американського бізнесу, який приєднався до Gunvor у 2024 році з Millennium Management LLC, був призначений генеральним директором.

"Маріонетка Кремля"

Як пише Bloomberg, цей крок є найдраматичнішим наслідком після того, як Міністерство фінансів США раптово оголосило , що заблокує угоду з Gunvor щодо купівлі міжнародних активів нафтового гіганта ПАТ "Лукойл", що перебуває під санкціями, та заявило про зв'язок з урядом Росії.

"Поки Путін продовжує ці безглузді вбивства, маріонетка Кремля — Gunvor — ніколи не отримає ліцензію на роботу та отримання прибутку", - наголосили в Мінфіні США.

Після цього компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу",

Про Gunvor

До вторгнення в Україну Gunvor був одним з найбільших трейдерів російської нафти. Компанія вела переговори про купівлю міжнародних активів другого за величиною виробника нафти в Росії компанії "Лукойл".

Компанію Gunvor у 2000 році заснували Торбьорн Торнквіст та Геннадій Тимченко, який вважається одним із найближчих до очільника Кремля Володимира Путіна бізнесменів.

Gunvor довгий час була найбільшим продавцем російської нафти за кордон. Мінфін США вважав, що Путін мав безпосереднє відношення до діяльності Тимченка в енергетичному секторі, інвестував кошти у Gunvor та, можливо, мав доступ до активів компанії.

Після анексії Росією Криму 2014 року Тимченко продав свою частку в компанії Торнквісту, щоб компанія не потрапила під санкції. Сума угоди не розкривалася.

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".