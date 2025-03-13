Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

45,16

--0,05

Наличный курс:

USD

41,65

41,55

EUR

45,40

45,20

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Названы самые надежные компактные кроссоверы не старше пяти лет: топ-10

Mini Countryman
Автомобиль Mini Countryman. Фото: whatcar

Некоторые машины очень востребованы на вторичном рынке, в том числе и небольшие внедорожники. Хотя это не самые популярные автомобили для продажи, они, как правило, очень надежны, имеют свой стиль, а некоторые достаточно высокие технические характеристики.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Эксперты WhatCar определили топ-10 самых надежных компактных кроссоверов на вторичном рынке.

Лидером в этом рейтинге стал Mini Countryman 2017-2024 годов выпуска. Его надежность эксперты оценили в 99,7%.

Топ-10 моделей компактных кроссоверов по надежности:

1. Mini Countryman (2017—2024 г. в .) — 99,7% надежности ;

2. Audi Q2 (2016 г. н . ч .) – 99,5%;

3. Hyundai Kona Hybrid (2017-2023 г. в .) — 98,2%;

4. Dacia Duster (2018 г. – н . ч .) – 98,8%;

5. Hyundai Kona бенз. (2017-2023 г.в.) — 98,7%;

6. Volkswagen T-Roc (2018 г. – н . ч .) – 98,4%;

7. Volkswagen T-Cross (2019 г. н . ч .) – 98%;

8. Suzuki Vitara (2015 г. н . ч .) – 97,7%;

9. Honda HR-V (2015-2022 г. в .) — 97,1%;

10. Toyota C-HR (2016-2023 г. в .) — 96,8%.

Недавно назван лучший женский автомобиль 2025 года. Журналистики автомобильной тематики из 55 стран на пяти континентах протестировали 81 автомобиль.

Автор:
Татьяна Ковальчук