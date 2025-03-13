Названы самые надежные компактные кроссоверы не старше пяти лет: топ-10

Некоторые машины очень востребованы на вторичном рынке, в том числе и небольшие внедорожники. Хотя это не самые популярные автомобили для продажи, они, как правило, очень надежны, имеют свой стиль, а некоторые достаточно высокие технические характеристики.

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Эксперты WhatCar определили топ-10 самых надежных компактных кроссоверов на вторичном рынке.

Лидером в этом рейтинге стал Mini Countryman 2017-2024 годов выпуска. Его надежность эксперты оценили в 99,7%.

Топ-10 моделей компактных кроссоверов по надежности:

1. Mini Countryman (2017—2024 г. в .) — 99,7% надежности ;

2. Audi Q2 (2016 г. – н . ч .) – 99,5%;

3. Hyundai Kona Hybrid (2017-2023 г. в .) — 98,2%;

4. Dacia Duster (2018 г. – н . ч .) – 98,8%;

5. Hyundai Kona бенз. (2017-2023 г.в.) — 98,7%;

6. Volkswagen T-Roc (2018 г. – н . ч .) – 98,4%;

7. Volkswagen T-Cross (2019 г. – н . ч .) – 98%;

8. Suzuki Vitara (2015 г. – н . ч .) – 97,7%;

9. Honda HR-V (2015-2022 г. в .) — 97,1%;

10. Toyota C-HR (2016-2023 г. в .) — 96,8%.

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