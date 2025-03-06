Названы лучший женский автомобиль 2025 года: какая марка и модель одержала победу

Определен победитель ежегодного конкурса "Женский всемирный автомобиль года" (Women's World Car Of The Year — WWCOTY). Журналистики автомобильной тематики из 55 стран на пяти континентах протестировали 81 автомобиль.

Об этом сообщает WWCOTY.

По результатам конкурса, звание лучшего в мире автомобиля 2025 года по мнению женщин получил кроссовер Hyundai Santa Fe.

Также в отдельных номинациях победили:

городской автомобиль – MINI Copper;

компактный SUV – Kia EV3;

большой автомобиль – Audi A6 e-tron;

большой SUV – Hyundai Santa Fe;

полноприводный и пикап – Toyota Land Cruiser;

производительный и роскошный автомобиль – Porsche Panamera.

Награду в номинации "Лучшая технология" женское жюри присудило BYD. Самым благосклонным женщинам брендом назван Volvo.

"Работа жюри была непростой, потому что в этом году претендентов было больше, чем когда-либо. Появляются новые бренды и модели с постоянно растущим качеством . Никакое голосование не было наугад. Все они были подвергнуты требовательным тест-драйвам, детальному анализу и требовательным исследованиям конкурентов", — заявила Марта Гарсия, президент организации "Женский всемирный автомобиль года".

Напомним,в течение февраля украинский автопарк пополнили около 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в прошлом году лидером рынка новых автомобилей стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.