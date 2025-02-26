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Топ-10 самых надежных автомобилей 2025 года: японские модели лидируют
Эксперты провели исследования и назвали самые надежные автомобили 2025 года, составив рейтинг 10 лучших моделей, отличившихся по разным параметрам. Большинство в рейтинге – автомобили японского производства.
Рейтинг качества автомобилей создало издание Consumer Reports, специализирующееся на потребительских исследованиях.
В рейтинг самых надежных автомобилей 2025 вошли модели из разных популярных категорий, от компактных авто до роскошных среднеразмерных внедорожников. Нынешний список включает четыре гибрида, три гибридных электромобиля и один электромобиль.
Чтобы получить самую высокую оценку от Consumer Reports, модель должна хорошо проявить себя в тест-драйвах, быть надежной и отлично пройти каш-тесты.
Победители по классам:
- Компактные авто — Nissan Sentra .
- Среднеразмерные авто — Toyota Camry .
- Субкомпактные кроссоверы — Subaru Crosstrek .
- Компактные кроссоверы — Subaru Forester .
- Экономические кроссоверы — Toyota RAV4 PHEV .
- Среднеразмерные кроссоверы — Toyota Highlander Hybrid .
- Компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX350h и NX450h+ .
- Среднеразмерные премиальные кроссоверы – BMW X5 и X5 PHEV .
- Электромобили – Tesla Model Y .
- Пикапы – Ford Maverick и Maverick Hybrid.
Напомним, что в январе 2025 продажи электромобилей в Европе выросли на 37% благодаря активной рекламной кампании автопроизводителей, направленной на выполнение новых, более жестких норм выбросов. Из-за уменьшения спроса на гибридные, бензиновые и дизельные автомобили, общий объем продаж в регионе сократился на 2,1%.