Топ-10 самых надежных автомобилей 2025 года: японские модели лидируют

Эксперты провели исследования и назвали самые надежные автомобили 2025 года, составив рейтинг 10 лучших моделей, отличившихся по разным параметрам. Большинство в рейтинге – автомобили японского производства.

Рейтинг качества автомобилей создало издание Consumer Reports, специализирующееся на потребительских исследованиях.

В рейтинг самых надежных автомобилей 2025 вошли модели из разных популярных категорий, от компактных авто до роскошных среднеразмерных внедорожников. Нынешний список включает четыре гибрида, три гибридных электромобиля и один электромобиль.

Чтобы получить самую высокую оценку от Consumer Reports, модель должна хорошо проявить себя в тест-драйвах, быть надежной и отлично пройти каш-тесты.

Победители по классам:

Компактные авто — Nissan Sentra .

. Среднеразмерные авто — Toyota Camry .

. Субкомпактные кроссоверы — Subaru Crosstrek .

. Компактные кроссоверы — Subaru Forester .

. Экономические кроссоверы — Toyota RAV4 PHEV .

. Среднеразмерные кроссоверы — Toyota Highlander Hybrid .

. Компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX350h и NX450h+ .

. Среднеразмерные премиальные кроссоверы – BMW X5 и X5 PHEV .

. Электромобили – Tesla Model Y .

. Пикапы – Ford Maverick и Maverick Hybrid.

Инфографика: Consumer Reports

Напомним, что в январе 2025 продажи электромобилей в Европе выросли на 37% благодаря активной рекламной кампании автопроизводителей, направленной на выполнение новых, более жестких норм выбросов. Из-за уменьшения спроса на гибридные, бензиновые и дизельные автомобили, общий объем продаж в регионе сократился на 2,1%.