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Топ-10 самых надежных автомобилей 2025 года: японские модели лидируют

авто
Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025. Фото: Depositphotos

Эксперты провели исследования и назвали самые надежные автомобили 2025 года, составив рейтинг 10 лучших моделей, отличившихся по разным параметрам. Большинство в рейтинге – автомобили японского производства.

Рейтинг качества автомобилей создало издание Consumer Reports, специализирующееся на потребительских исследованиях.

В рейтинг самых надежных автомобилей 2025 вошли модели из разных популярных категорий, от компактных авто до роскошных среднеразмерных внедорожников. Нынешний список включает четыре гибрида, три гибридных электромобиля и один электромобиль.

Чтобы получить самую высокую оценку от Consumer Reports, модель должна хорошо проявить себя в тест-драйвах, быть надежной и отлично пройти каш-тесты.

Победители по классам:

  • Компактные авто — Nissan Sentra .
  • Среднеразмерные авто — Toyota Camry .
  • Субкомпактные кроссоверы — Subaru Crosstrek .
  • Компактные кроссоверы — Subaru Forester .
  • Экономические кроссоверы — Toyota RAV4 PHEV .
  • Среднеразмерные кроссоверы — Toyota Highlander Hybrid .
  • Компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX350h и NX450h+ .
  • Среднеразмерные премиальные кроссоверы – BMW X5 и X5 PHEV .
  • Электромобили – Tesla Model Y .
  • Пикапы – Ford Maverick и Maverick Hybrid.
Фото 2 — Топ-10 самых надежных автомобилей 2025 года: японские модели лидируют
Инфографика: Consumer Reports

Напомним, что в январе 2025 продажи электромобилей в Европе выросли на 37% благодаря активной рекламной кампании автопроизводителей, направленной на выполнение новых, более жестких норм выбросов. Из-за уменьшения спроса на гибридные, бензиновые и дизельные автомобили, общий объем продаж в регионе сократился на 2,1%.

Автор:
Татьяна Бессараб