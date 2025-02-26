Топ-10 найнадійніших автомобілів 2025 року: японські моделі лідирують

Експерти провели дослідження та назвали найнадійніші автомобілі 2025 року, склавши рейтинг 10 найкращих моделей, які відзначилися за різними параметрами. Більшість у рейтингу – автомобілі японського виробництва.

Рейтинг якості автомобілів створило видання Consumer Reports, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях.

До рейтингу найнадійніших автомобілів 2025 року увійшли моделі з різних популярних категорій, від компактних авто до розкішних середньорозмірних позашляховиків. Цьогорічний список включає чотири гібриди, три гібридні електромобілі та один електромобіль.

Щоб здобути найвищу оцінку від Consumer Reports, модель повинна добре проявити себе в тест-драйвах, бути надійною і відмінно пройти каш-тести.

Переможці за класами:

Компактні авто — Nissan Sentra .

. Середньорозмірні авто — Toyota Camry .

. Субкомпактні кросовери — Subaru Crosstrek .

. Компактні кросовери — Subaru Forester .

. Економічні кросовери — Toyota RAV4 PHEV .

. Середньорозмірні кросовери - Toyota Highlander Hybrid .

. Компактні преміальні кросовери — Lexus NX350h та NX450h+ .

. Середньорозмірні преміальні кросовери — BMW X5 та X5 PHEV .

. Електромобілі — Tesla Model Y .

. Пікапи — Ford Maverick та Maverick Hybrid.

Інфографіка: Consumer Reports

Нагадаємо, що у січні 2025 року продажі електромобілів у Європі зросли на 37% завдяки активній рекламній кампанії автовиробників, спрямованій на виконання нових, більш жорстких норм викидів. Через зменшення попиту на гібридні, бензинові та дизельні автомобілі загальний обсяг продажів у регіоні скоротився на 2,1%.