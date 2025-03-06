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Названо кращий жіночий автомобіль 2025 року: яка марка і модель здобула перемогу
Визначено переможця щорічного конкурсу "Жіночий всесвітній автомобіль року" (Women's World Car Of The Year — WWCOTY). Журналістики автомобільної тематики з 55 країн на п’яти континентах протестували 81 автівку.
Про це повідомляє WWCOTY.
За результатами конкурсу, звання найкращого у світі автомобіля 2025 року на погляд жінок здобув кросовер Hyundai Santa Fe.
Також в окремих номінаціях перемогли:
- міський автомобіль – MINI Copper;
- компактний SUV – Kia EV3;
- великий автомобіль – Audi A6 e-tron;
- великий SUV – Hyundai Santa Fe;
- повнопривідний та пікап – Toyota Land Cruiser;
- продуктивний та розкішний автомобіль – Porsche Panamera.
Нагороду в номінації "Найкраща технологія" жіноче журі присудило BYD. Найбільш прихильним жінкам брендом названо Volvo.
"Робота журі була непростою, тому що цього року претендентів було більше, ніж будь-коли. З’являються нові бренди та моделі з постійно зростаючою якістю. Жодне голосування не було навмання. Усі вони були піддані вимогливим тест-драйвам, детальному аналізу та вимогливим дослідженням конкурентів", — заявила Марта Гарсія, президент організації «Жіночий автомобіль року».
Нагадаємо, впродовж лютого український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
Крім того, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.