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Названо кращий жіночий автомобіль 2025 року: яка марка і модель здобула перемогу

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe став переможцем конкурсу. Фото: edmunds.com

Визначено переможця щорічного конкурсу "Жіночий всесвітній автомобіль року" (Women's World Car Of The Year — WWCOTY). Журналістики автомобільної тематики з 55 країн на п’яти континентах протестували 81 автівку. 

Про це повідомляє WWCOTY.

За результатами конкурсу, звання найкращого у світі автомобіля 2025 року на погляд жінок здобув кросовер Hyundai Santa Fe.

Також в окремих номінаціях перемогли:

  • міський автомобіль – MINI Copper; 
  • компактний SUV – Kia EV3; 
  • великий автомобіль – Audi A6 e-tron; 
  • великий SUV – Hyundai Santa Fe; 
  • повнопривідний та пікап – Toyota Land Cruiser; 
  • продуктивний та розкішний автомобіль – Porsche Panamera.

Нагороду в номінації "Найкраща технологія" жіноче журі присудило BYD. Найбільш прихильним жінкам брендом названо Volvo.

"Робота журі була непростою, тому що цього року претендентів було більше, ніж будь-коли. З’являються нові бренди та моделі з постійно зростаючою якістю. Жодне голосування не було навмання. Усі вони були піддані вимогливим тест-драйвам, детальному аналізу та вимогливим дослідженням конкурентів", — заявила Марта Гарсія, президент організації «Жіночий автомобіль року».

Нагадаємо, впродовж лютого український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Крім того, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.

Автор:
Тетяна Ковальчук