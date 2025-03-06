Названо кращий жіночий автомобіль 2025 року: яка марка і модель здобула перемогу

Визначено переможця щорічного конкурсу "Жіночий всесвітній автомобіль року" (Women's World Car Of The Year — WWCOTY). Журналістики автомобільної тематики з 55 країн на п’яти континентах протестували 81 автівку.

Про це повідомляє WWCOTY.

За результатами конкурсу, звання найкращого у світі автомобіля 2025 року на погляд жінок здобув кросовер Hyundai Santa Fe.

Також в окремих номінаціях перемогли:

міський автомобіль – MINI Copper;

компактний SUV – Kia EV3;

великий автомобіль – Audi A6 e-tron;

великий SUV – Hyundai Santa Fe;

повнопривідний та пікап – Toyota Land Cruiser;

продуктивний та розкішний автомобіль – Porsche Panamera.

Нагороду в номінації "Найкраща технологія" жіноче журі присудило BYD. Найбільш прихильним жінкам брендом названо Volvo.

"Робота журі була непростою, тому що цього року претендентів було більше, ніж будь-коли. З’являються нові бренди та моделі з постійно зростаючою якістю. Жодне голосування не було навмання. Усі вони були піддані вимогливим тест-драйвам, детальному аналізу та вимогливим дослідженням конкурентів", — заявила Марта Гарсія, президент організації «Жіночий автомобіль року».

Нагадаємо, впродовж лютого український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Крім того, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.