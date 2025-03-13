Названо найнадійніші компактні кросовери не старші за п’яти років: топ-10

Деякі машини дуже затребувані на вторинному ринку, зокрема й невеликі позашляховики. Хоча це не найпопулярніші автомобілі для продажу, вони, як правило, дуже надійні, мають свій стиль, а деякі — досить високі технічні характеристики.

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Експерти WhatCar визначили топ-10 найнадійніших компактних кросоверів на вторинному ринку.

Лідером в цьому рейтингу став Mini Countryman 2017-2024 років випуску. Його надійність експерти оцінили в 99,7%.

Топ-10 моделей компактних кросоверів за надійністю:

1. Mini Countryman (2017—2024 р.в.) — 99,7% надійності;

2. Audi Q2 (2016 р. — н.ч.) — 99,5%;

3. Hyundai Kona Hybrid (2017—2023 р.в.) — 98,2%;

4. Dacia Duster (2018 р. — н.ч.) — 98,8%;

5. Hyundai Kona бенз. (2017—2023 р.в.) — 98,7%;

6. Volkswagen T-Roc (2018 р. — н.ч.) — 98,4%;

7. Volkswagen T-Cross (2019 р. — н.ч.) — 98%;

8. Suzuki Vitara (2015 р. — н.ч.) — 97,7%;

9. Honda HR-V (2015—2022 р.в.) — 97,1%;

10. Toyota C-HR (2016—2023 р.в.) — 96,8%.

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