Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Наличный курс:

USD

41,31

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ будет судиться с банком "Альянс" из-за штрафа за нарушение финмониторинга

суд
НБУ защищает штраф банка "Альянс" / Depositphotos

Национальный банк Украины заявил о намерении отстаивать в суде правомерность наложенного на АО "Банк Альянс" штрафа за нарушение законодательства. Банк обжаловал штраф в судебном порядке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Что известно о штрафе

В ноябре 2024 года Национальный банк Украины наложил на банк "Альянс" штраф в размере 15,05 млн. грн. за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и противодействия легализации преступных доходов.

Банк получил санкцию из-за:

  • ненадлежащее проведение усиленной проверки клиентов с высоким риском;
  • недостаточный контроль за финансовыми операциями и деятельностью существующих клиентов, включая проверку источников средств;
  • нарушение принципа риск-ориентированного подхода в собственной деятельности;
  • предоставление Национальному банку недостоверной информации, необходимой для осуществления надзора и проверки выполнения законодательства в сфере ПИК/ФТ.

Таким образом, штраф стал результатом системных нарушений банком требований финансового контроля и процедур по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Напомним, НБУ применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного контроля. Наибольший штраф получил Асвио Банк – более 9 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько