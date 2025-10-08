- Категория
НБУ будет судиться с банком "Альянс" из-за штрафа за нарушение финмониторинга
Национальный банк Украины заявил о намерении отстаивать в суде правомерность наложенного на АО "Банк Альянс" штрафа за нарушение законодательства. Банк обжаловал штраф в судебном порядке.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Что известно о штрафе
В ноябре 2024 года Национальный банк Украины наложил на банк "Альянс" штраф в размере 15,05 млн. грн. за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и противодействия легализации преступных доходов.
Банк получил санкцию из-за:
- ненадлежащее проведение усиленной проверки клиентов с высоким риском;
- недостаточный контроль за финансовыми операциями и деятельностью существующих клиентов, включая проверку источников средств;
- нарушение принципа риск-ориентированного подхода в собственной деятельности;
- предоставление Национальному банку недостоверной информации, необходимой для осуществления надзора и проверки выполнения законодательства в сфере ПИК/ФТ.
Таким образом, штраф стал результатом системных нарушений банком требований финансового контроля и процедур по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Напомним, НБУ применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного контроля. Наибольший штраф получил Асвио Банк – более 9 млн грн.