НБУ судитиметься з банком "Альянс" через штраф за порушення фінмоніторингу
Національний банк України заявив про намір відстоювати у суді правомірність накладеного на АТ "Банк Альянс" штрафу за порушення законодавства. Банк оскаржив штраф у судовому порядку.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Що відомо про штраф
У листопаді 2024 року Національний банк України наклав на банк "Альянс" штраф у розмірі 15,05 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації злочинних доходів.
Банк отримав санкцію через:
- неналежне проведення посиленої перевірки клієнтів із високим ризиком;
- недостатній контроль за фінансовими операціями та діяльністю існуючих клієнтів, включно з перевіркою джерел коштів;
- порушення принципу ризик-орієнтованого підходу у власній діяльності;
- надання Національному банку недостовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду та перевірки виконання законодавства у сфері ПВК/ФТ.
Таким чином, штраф став результатом системних порушень банком вимог фінансового контролю та процедур боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму.
Нагадаємо, НБУ застосував санкції до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю. Найбільший штраф отримав Асвіо Банк - понад 9 млн грн.