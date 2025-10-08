НБУ судитиметься з банком "Альянс" через штраф за порушення фінмоніторингу

Національний банк України заявив про намір відстоювати у суді правомірність накладеного на АТ "Банк Альянс" штрафу за порушення законодавства. Банк оскаржив штраф у судовому порядку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Що відомо про штраф

У листопаді 2024 року Національний банк України наклав на банк "Альянс" штраф у розмірі 15,05 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації злочинних доходів.

Банк отримав санкцію через:

неналежне проведення посиленої перевірки клієнтів із високим ризиком;

недостатній контроль за фінансовими операціями та діяльністю існуючих клієнтів, включно з перевіркою джерел коштів;

порушення принципу ризик-орієнтованого підходу у власній діяльності;

надання Національному банку недостовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду та перевірки виконання законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Таким чином, штраф став результатом системних порушень банком вимог фінансового контролю та процедур боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму.

Нагадаємо, НБУ застосував санкції до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю. Найбільший штраф отримав Асвіо Банк - понад 9 млн грн.